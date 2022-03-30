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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’ın bilim kurtları kıyasıya yarıştı

İHA

Meram’ın bilim kurtları kıyasıya yarıştı

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan ortaokul öğrencileri, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) Bilim Kurdu Dergisi yarışmasında kıyasıya mücadele etti.
Meram’da ortaokul öğrencileri, Meram Belediyesi MEGA Projesi çerçevesinde hazırlanan Bilim Kurdu dergisindeki içeriklerden hazırlan yarışmada kıyasıya mücadele etti. Meram Bilim Kurdu yarışmasının ilk etabına 33 ortaokuldan 33 takım ve 132 öğrenci katıldı. Online olarak yapılan bu seçmelerin ardından finallere kalmaya hak kazanan 5 ortaokul Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde şampiyonluk için mücadele verdi. İsmailAdile Avcan Ortaokulu, Mehmet Beğen Ortaokulu, Özel İdeal Koleji, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu takımları arasında geçen bilgi yarışması finalinde heyecan doruktaydı. Bilgi yarışması heyecanına Meram belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’da eşlik etti.

“MEGA eğitimde gerçek bir destan yazıyor”
Meram Belediyesi’nin güzel bir organizasyonunda daha öğrenci ve eğitimcilerle bir araya geldiklerini ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük Meram’ın her konuda olduğu gibi eğitimde de başarıdan başarıya koştuğunu ifade etti. İlçenin eğitim noktasında yoğun bir çalışma sergilediğini ve hedefine koşar adım bir gayret ortaya koyduğunu kaydeden Büyük, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Öğrencilerimiz Bilim Kurdu dergisinden oldukça güzel faydalanıyor. Çok faydalı olduğunu da yarışma sonunda yakalanan eşitlikten anlıyoruz. Meram Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Kavuş'a sadece bu yarışmadan dolayı değil, eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle MEGA gerçek anlamda bir destan yazıyor. Çok başarılı bir çalışma. Bu çalışmalarla Meram yükselen bir değer oldu. Yakalanan başarıyı okul okul, sınıf sınıf takip ediyoruz.”

“MEGA geleceği inşa projemizin adıdır”
Çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu yarışmada öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, çocukların ve gençlerin eğitimi için hayata geçirdikleri Meram Gelişim Akademisi MEGA’nın, belediyenin en çok önem verdikleri projelerden biri olduğuna vurgu yaptı. Yaptıkları her çalışmanın esas itibariyle, öncelikle çocukların ve gençlerin daha güzel bir dünyada daha güzel bir şehirde ve daha güzel bir Meram’da, rahatlık, huzur, zenginlik ve bolluk içinde yaşamaları için olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz MEGA yani Meram Gelişim Akademisi bizim geleceği inşa projemizin adıdır. Tüm çabamız, onlar en güzel ortamlarda, nitelikli eğitim alabilsinler diyedir. İşte ahlak eğitimini merkeze alarak çocuklarımıza kaliteli bir eğitim vermeyi amaçlayan MEGA bu çabanın bir ürünüdür. Finale kalmış olmak bile başlı başına büyük bir başarıdır. Finale kalıp buraya gelen tüm okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Onlara vereceğimiz ödülün yanı sıra bir de sürpriz ödül açıklamak istiyorum. Finale kalan tüm öğrencilerimizi ayrıca Çanakkale gezisi ile mükafatlandıracağız. Öte yandan sadece yarışma için değil çocuklarımızın gelişimi ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanabilmeleri adına gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı eğitimcilerimize ve çocuklarımızın anne babalarına da minnettarız. İnşallah çocuklarımız ve sizlerle daha nice başarılı projelerde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşmanın ardından geçilen final karşılaşmaları sonrasında, Mehmet Beğen Ortaokulu birinciliği göğüslerken, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu’da üçüncü oldu. Yarışmada başarılı olan okullar ödüllerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’nın elinden aldı.

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