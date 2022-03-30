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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tantavi’de türkü ziyafeti

İHA

Tantavi’de türkü ziyafeti

Konya’nın merkez Meram İlçesinde bulunan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, unutulmaz bir türkü dinletisine sahne oldu. Gedavet Sesler Topluluğu’nun sunduğu müzik dinletisini izleyenler eşsiz bir türkü gecesine şahit oldular.
Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi bu sefer bambaşka ve bir o kadarda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezde, Şefliğini Eda Şentürk’ün yaptığı Gedavet Sesler Topluluğu, bir türkü dinletisi sundu. Çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu topluluğun sunduğu dinleti, izleyenlerine unutulmaz, eşsiz ve eğlenceli bir gece yaşattı.

“Şehrimizin sanat hayatını ve sanatçılarını desteklemeye devam edeceğiz”
Konser sonrası yaptığı açıklamada topluluk üyelerinin her birine yaşattıkları unutulmaz saatler için teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın kültür ve sanat merkezi haline gelen Tantavi’nin bu tür pek çok programa ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Bizler bu tür programların sayısını artırmaya çalışalım, sizler de bu programlara daha fazla iştirak ederek sanatçılarımızın moral ve motivasyonunun artmasına vesile olun. Hem bireysel hem de böylesi topluluk sanat çalışmalarına hep birlikte destek verelim. Hepimiz, güzel programlara ve bize ait olan güzellikleri şehrimizin kendi insanlarının sesinden dinlemeye devam etmek istiyoruz. Her bir sanatçımızın kıymetini biliyor ve onlara destek vermeye çalışıyoruz. Tantavi işte bunun için hem bize hem de sanatçılarımıza büyük imkan sağlıyor. Bu imkanı sonuna kadar kullanalım, şehrimizin kültür ve sanat hayatını renklendirelim” diye konuştu.

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