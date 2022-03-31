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KTO Karataylı tasarımcılardan büyük başarı KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gümüş: "Burada bana düşen onlarla gurur duymak"

İHA

KTO Karataylı tasarımcılardan büyük başarı KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gümüş: "Burada bana düşen onlarla gurur duymak"

Cannes Young Lions’ın Türkiye elemeleri tamamlandı. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunları Kübra Çetin ve Elif Özdemir, Design (Tasarım) kategorisinde en iyiler arasında yer alarak 2’inci oldu.
Başvuruların Marketer, Design, Print, PR, Digital, Film ve Media olmak üzere yedi kategoride kabul edildiği festivale bu yıl 219 başvuru gerçekleşti. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunları Kübra Çetin ve Elif Özdemir, Design kategorisinde 2’inci oldu.

“Hocalarımızın desteği her zaman yanımızdaydı”
Yarışma sürecinden bahseden Kübra Çetin, “Yarışmada, farklı alanlarda kategorileri var, biz ‘Design’ kategorisinde yarıştık. Kendi kategorimizin jürisinden briefi aldıktan sonra kısıtlı bir süremiz vardı. Bu süre içinde yaptığımız tasarımı göndererek yarışmaya katılmış olduk” dedi.
Yapmış oldukları çalışmanın öneminden bahseden Çetin, “Yarışma briefimiz; üniversite yemekhanelerinde artan ve israf olan yemeklerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktı. Fazla üretilen yemekler hakkında insanlarda bir bilinç oluşturmamız ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için onları harekete geçirmemiz gerekiyordu. Hedef kitlemiz ilk olarak üniversite öğrencileri olurken, ikincil hedef kitlemiz ise restoran zincirleriydi. Biz de buna en uygun fikri ve tasarımı düşünmeye çalışarak işe koyulduk. Bu yolda hocalarımızın desteği her zaman yanımızdaydı, tasarım hakkında çok şey öğrendim. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Seneye birincilik hedefliyoruz”
Design kategorisinde ikinci oldukları için mutluluğunu belirten Elif Özdemir, “Her yıl genç yetenekler bir araya geliyor. Bu yıl 7 kategoride 219 ekip yarıştı. Her kategorinin birincisi Cannes’a gidip ülkemizi temsil ediyor. Biz de Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından birinin ‘Design’ kategorisinde ikinci olduğumuz için çok mutluyuz. İnanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. Seneye birincilik hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Proje döneminin çok güzel bir süreç olduğunu belirten Özdemir, “Briefi aldıktan sonra sadece 24 saatimiz vardı. Sağlam bir fikir bulup doğru bir tasarım yapmak zorundaydık ve bunu yaparken de zamanı ve süreci iyi yönetmeliydik. Sonuca değil sürece odaklanıp çok keyif aldık. Sonuçta ortaya çıkan iş de bizi tatmin etti. Grafik tasarımı bana sevdiren ve gelişmemde bana destek olan hocalarıma, yolumu bulmamı sağlayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Onlarla gurur duyuyorum”
Mezunlarının başarılarından dolayı duyduğu mutluluk ve gururdan bahseden KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Gümüş, “Başarı, öğrencilerimizin de vurguladığı gibi emek, zaman ve güç harcayarak ortaya çıkmaktadır. Başarılı olmak isteyen kişi gecesini gündüzüne katarak çalışır ve bu hedefe ulaşabilmek için de çabalar. Çabalar sonunda kişi istediği başarıya ulaşır ve başarı da güzel bir armağan ile taçlanır. Bu tacı almış öğrencilerimiz öğrencilik zamanlarında da sürekli gecelerini gündüzlerine katıyorlardı ve öğrenmek için merak ediyor, araştırıyor ve sonunda en iyi tasarımları çıkarıyorlardı. Bu nedenle, benim için bu sonuç aslında hiç de şaşırtıcı olmadı. Şu anda istedikleri yerdeler ve mutlular. Burada bana düşen onlarla gurur duymak. Hep böyle güzel ve başarılı haberlerini almak dileğiyle” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

“Başarıya imza attıracak nitelikli eğitim kalitesi”
Grafik Tasarımı Bölümünde nitelikli eğitimin altını çizen Gümüş, “KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde verdiğimiz eğitimle, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, çağın gerektirdiği donanımları yetkin şekilde kullanabilen, toplumsal ve kültürel farklılıkları izleyen, bilinçli ve mesleki alanında uzmanlaşmış grafik tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaca ulaşabilmek için öğrencilerimize; yeni fikir üretme yeteneğini 4 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamalı derslerde kazandırıyoruz. Grafik tasarımcı olarak yetişen öğrencilerimize tasarım ile ilgili bilgisayar programlarını iyi bilmeleri gerektiğini ancak programı fikirlerini tasarıma aktarmada bir araç olarak kullanmayı öğretiyoruz. Eğitimde, sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurmamız ve öğrencilerimizle sektör bazlı çalışmalar yapmamız en büyük farklılıklarımız arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

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