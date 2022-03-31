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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay'da "Okur-Yazar Buluşmaları" sürüyor

İHA

Karatay'da "Okur-Yazar Buluşmaları" sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “OkurYazar Buluşmaları” projesi çerçevesinde EğitimciYazar Duran Çetin’i Karataylı öğrencilerle bir araya getirdi.
Gençlik ve eğitime yönelik hizmetleriyle adından söz ettiren Karatay Belediyesi, gençlerin geleceğe katkı sunmasına yönelik olarak da birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu, “OkurYazar Buluşması” projesiyle ilçede eğitim çağındaki gençleri sevdikleri yazarlarla buluşturuyor. Bu çerçevede “Başarının Kahramanı Sel Ol” ve daha birçok eseri kaleme alan EğitimciYazar Duran Çetin; Karatay Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Bozkırlılar Vakfı Anadolu İmam hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

“Beynin yönettiği bir insan değil, beynini yöneten insanlar olmalıyız”
Öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarıyı yakalamanın yöntemlerini anlatan EğitimciYazar Duran Çetin, proje dolayısıyla Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Gençlerle buluşmasında başarılı olmak için her öğrencinin bir hedefi olması gerektiğine vurgu yapan Duran Çetin, “İnsan önce şunu öğrenmeli. Beyin tarafından yönetilen bir insan değil, beynini yöneten bir insan olmalıyız. Her daim bir hedefiniz olmalı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalısınız. Sınavlarınıza hazırlanırken ben yapamıyorum, olmayacak galiba dememeniz gerekiyor. Önce kendinize inanmalısınız. Çünkü başarıya giden yol inanmaktan geçer. Hiçbir zaman vazgeçmemeniz gerekiyor. Vazgeçtiğiniz gün kaybetmiş olursunuz” dedi.

“Her zaman gençlerimizin yanında olacağız”
Karataylı öğrencilerle buluşan EğitimciYazar Duran Çetin’e ve programa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, ilçenin geleceğine katkı sunmak için birçok proje uyguladıklarını ifade etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın da bu konuda kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyen Arslan, “Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubumuzun koordinesinde yaptığımız OkurYazar Buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, okullarımızdaki siz gençlerimizle birlikte olmak ve sizlere faydalı etkinlikler planlamak. Sizler için oldukça faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Projelerimize devam edeceğiz” dedi.

“Hayatınızda izi silinmeyen anıların yazarı siz olacaksınız”
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Başkanı Ahmet Babuççu ise OkurYazar Buluşması ile gençlerin daha çok kitap okumalarını sağlamayı ve kitaplarla daha sıkı bir bağ kurmalarını hedeflediklerini belirtti. Ahmet Babuççu, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak “Fethedilecek Çok Gönül Var” hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı; “Gençler olarak hayatımızın her döneminde birilerinin gönlünü fethetmekle mükellefiz. Bugün öğrenci arkadaşlarımızın gönlünü kazandığımızı düşünüyorum. Herkes kendi hayatının yazarıdır aslında. Hayatınızda izi silinmeyen anıların yazarı siz olacaksınız. Başarmak hepimizin elinde. Önümüzdeki dönemlerde de farklı yazarlarımızla ilçemizdeki okullarda öğrenci kardeşlerimizle buluşmaya devam edeceğiz.”

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