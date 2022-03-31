Selçuklu Belediyesi’nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyararak bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Selçuklu Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi dolandırıcılığı konusunda yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, son günlerde belediyeye gelen ihbarlar üzerine; kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ev ve iş yerleri dolaşılarak vatandaşlardan Selçuklu Belediyesi adına Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı dolandırıcılığının yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı duyurulan açıklamada, “Belediyemizin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı elden veya kapıda yapılmamaktadır. Belediyemiz adına geldiğini söyleyen kişi ya da kişilerin, emlak ve çevre temizlik vergilerinin kapıda ödenmeye başladığını, ödeme yapılmadığı takdirde faiz uygulanacağı ve icra takibine başlanılacağını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Belediyemizin adreste tahsilat ve gezici tahsilat ekibi oluşturma konusunda hiçbir çalışması yoktur. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri yalnızca anlaşmalı bankalar, belediye vezneleri internet sitesinden yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kimliği belirsiz kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz” denildi.

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