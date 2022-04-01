Beyşehir’de üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtlarında kalan yükseköğrenim gören öğrenciler çok sayıda orman fidanını toprakla buluşturdu.

Orman Haftası çerçevesinde düzenlenen geleneksel “yeşil çevre” programında bir araya gelen üniversiteli öğrenciler, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle uygun alanlarda orman fidanlarını önce toprakla buluşturdu ardından can suyu verdi. Etkinliğe Yurt Müdürü Mustafa Songül’ün yanı sıra yurt personeli de katıldı. Yurt Müdürü Mustafa Songül, etkinliğe katılan öğrenciler ile destek veren İlçe Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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