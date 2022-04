Konya'da iftar ve sahur sofralarına erişte hazırlığı Geleneksel lezzet haline gelen erişte, kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor

Konya’da kadınlar Ramazan ayında tüketmek için evlerinde imece usulü yardımlaşarak erişte hazırlıyor. İftar ve sahur sofralarında geleneksel lezzet haline gelen erişteyi kadınlar elleriyle tek tek keserek hazırlıyor.

Konya’da Ramazan ayında iftar ve sahur safralarında geleneksel bir lezzet haline gelen erişteler hazırlanıyor. İftar ve sahur sofralarında tüketilecek eriştelerin yapımı için ilk sahur öncesi kadınlar bir araya geliyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan kadınlar, erişte için hazırlanan hamurları imece usulü açarak sac üzerinde ısıtıyor. Özellikle sahurda yenilen erişte için ısıtılan hamurlar bir süre bekletilmesinin ardından ince ince kadınlar tarafından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen hamurlar bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra iftar ve sahur sofralarına hazır hale geliyor.



Her gün imece usulü erişte kesiyorlar

Ramazan ayında iftar ve sahurda tükettikleri ve besleyici ve tok tutma özelliği taşıyan erişteyi yıllardır yapan Rabia Can, “Erişte kesiyoruz, bir gün birimize bir gün birimize erişte keseriz. Yufka yapacağımız sabah ezanla kalkarız. Hamurunu yoğururuz. Arkadaşlar toplandıktan sonra başlarız yapmaya. Yufkaya devam ederiz, yufka bittikten sonra ertesi gün de erişte keseriz. O gün arkadaşın birine yaparız başka bir gün diğerine bu şekilde devam eder. Bugün ben yardıma geldim. Arkadaşa yardım ediyorum. Yarın da bana gelecekler. Sırayla dolaşıyoruz biz arkadaşlarla” dedi.



“Zahmetine de değer lezzetlidir erişte”

Geleneksel olarak arkadaşlarıyla Ramazan aylarındaki hazırlıklarını çocuklarına da aşıladığını anlatan Rabia Can, “Erişte doyurucudur, tok tutar içerisinde yumurta olduğu için ve besleyici o yüzden erişteyi kesiyoruz. Normalde çoğu insan makarna yer ama biz bunu eskiden geleneksel olarak annelerimizden gördüğümüz gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz çocukluğumuzdan alıştığımız için biz de çocuklarımızı alıştırdık. Bizim çocuklarımız yiyor ama yeni yetişen çocuklar bilmeyebilir. Bazı çocuklar ve aileler ise sevmiyorlar, yemiyorlar. Ama tadına baksalar aslında mükemmel bir şey, doyurucudur. Temizliği olsun içindeki malzemeleri olsun kendi yaptığımız şeyler. Makarna çeşitleri, spagetti olsun çocuklar şu an onları seviyor. Zor yanları oluyor erişte hazırlamanın zahmetli ama değer yani. Zahmetine de değer lezzetlidir erişte” şeklinde konuştu.

Arkadaşlarıyla erişte kesen Meral Karadeli, “Ramazan ayı nedeniyle erişte kesiyoruz, yufka yapıyoruz. Arkadaşlar toparlanıp her gün birimize kesiyoruz. Bunu Ramazan ayında yiyoruz. Sabah erken saatte kalkarız. Hazırlarız malzemelerini arkadaşlar gelirler. Kahvaltı yaptıktan sonra dördümüz dört yandan yufkamızı yaparız. Sonra oturur, eriştemizi keseriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.