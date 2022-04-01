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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEAŞ’lı terörist Konya’da yakalandı

İHA

DEAŞ’lı terörist Konya’da yakalandı

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde ileri düzeyde eğitimler alan ve aktif faaliyet gösteren 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünde aktif görev alan 1 şahsın olduğu tespit edilerek harekete geçildi. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, DEAŞ terör örgütüne biat ettiği, çatışma bölgelerinde örgüt adına uzun yıllar faaliyet yürüten üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu yönünde bilgiler elde edilen şüphelinin Konya’da olduğu tespit edilerek şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilen DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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