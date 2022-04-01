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Başkan Altay: “İslami Dayanışma Oyunları kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacak”

İHA

Başkan Altay: “İslami Dayanışma Oyunları kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacak”

Konya Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden büyükelçi ve misyon temsilcisini misafir ederek, Ağustos ayında şehirde yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları ile şehrin tanıtımını yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İslami Dayanışma Oyunları’nın ve Konya’nın yabancı misyon şeflerine yönelik tanıtımını yapmak için Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü işbirliğinde bir programı düzenledi. 40 ülkenin Büyükelçileri ve misyon şefleri şehrin tarihi ve kültürel mekanları ile spor yatırımlarını incelerken Konya protokolü ile bir araya geldi.
Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcilerini Konya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müzeleri, medreseleri, camileri, tarihi çarşıları ve manevi iklimiyle her sokağı ayrı güzelliğin izlerini taşıyan Konya’nın insanın yüreğini huzurla dolduran bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Başkan Altay, “Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin taşıdığı tüm bu değerleri en iyi şekilde muhafaza etmek ve sonraki nesillere çok daha güzel bir şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

"Görev aldığımız birliklerde dünyada barışın tesisini önceliyoruz"
Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttüğünü anımsatan Başkan Altay, “Her iki birlikte de yaptığımız çalışmalarda yerel yönetimler olarak tecrübe paylaşımında bulunarak ülkelerimize katkı sağlamayı ve dünyada barışın tesisi konusunda çalışmayı önceliyoruz. Birbirimize destek oluyor, kardeşlik duygularını geliştiriyoruz. Konyamızda 918 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları da bu anlamda birliğimize ve kardeşliğimize katkı sağlayacak” dedi.

"Oyunlar, birliğimizin ve dayanışmamızın nişanesi olacak"
İslami Dayanışma Oyunlarının İslam dünyasının en büyük ve en geniş boyuttaki etkinliği olarak öne çıktığına dikkat çeken Başkan Altay, “Olimpiyatlar süresince 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ve on binlerce seyirciyi şehrimizde ağırlayacağız. İslami Dayanışma Oyunları, spor faaliyetlerini içeren bir olimpiyat olmasının çok ötesinde; Asya’nın güneşi kucaklayan bozkırlarından, Afrika’nın insanlığa beşiklik eden topraklarından, Balkanların ve Anadolu’nun kadim şehirlerinden kardeşlerimizi buluşturarak birliğimizin ve dayanışmamızın nişanesi olacaktır” diye konuştu.

"Konyamız güçlü bir spor altyapısına sahip"
Genç sporcuların onlarca spor dalında yeteneklerini sergilemeleri ve ideallerine ulaşmaları için iyi bir fırsat olacağına değinen Başkan Altay, “Bizler de İslam coğrafyasından gelen kardeşlerimize en güzel şekilde ev sahipliği yapmak ve olimpiyatların kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Konyamız oldukça güçlü spor altyapısına sahip bir şehir. Bununla birlikte şehrimizi olimpiyatlara çok daha uygun bir hale getirmek için yaptığımız çalışmadan biri olan Türkiye’nin ilk olimpik veledromu tamamlanmak üzere. Olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistimizin inşaatında da son aşamaya geldik. Öte yandan müsabakaların gerçekleşeceği farklı alanlardaki onlarca spor tesisimizi de olimpiyatlar için hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı: “Oyunların tanıtımı ve Konya’yı görmeniz için güzel bir fırsat oldu. Ülkelerinizdeki sporcuların İslami Dayanışma Oyunları’na katılması konusunda bize çok büyük destek olacağına inanıyorum. Konya bu kardeşliği hak eden bir şehir. İnşallah sizlerin de desteğiyle organizasyon çok güçlü hale gelecek.”

"Türkiye sözüne güvenilen bir ülkedir"
Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel, “Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Bakanımızın talimatlarıyla sahada ve masada güçlü dış politika anlayışıyla diplomatik manada aranan ve sözüne güvenilen bir ülkedir. Bununla beraber ülke olarak son dönemde önemli spor organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak bu alanda da iddialı olduğumuzu ortaya koymaktayız. Bizleri Konya’da ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar çok büyük bir rahatlık ve güven duyduk"
Büyükelçileri temsilen Türkiye’de en uzun süre görev yapan büyükelçi olan Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da, “Konya valimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve diğer kurumlarımızın temsilcilerimize içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizi son derece sıcak bir misafirperverlikle karşıladığınız için teşekkür ediyorum. 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirilecek ve gerçekten önemli bir etkinlik olacak ve ülkelerimiz ve sporcularımız sabırsızlıkla bekliyor. Şu ana kadar gördük ki altyapıları tamamlanan birçok tesise baktığımızda hakikaten çok büyük bir rahatlık ve güven duyduk. Konya’da gerçekleştirilecek olan bu oyunların başarıya ulaşacağından şüphemiz yok” dedi.

"Oyuncuların Konya'da yapılacak olması tesadüf değil"
Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “İslami Dayanışma Oyunlarının Konya’da yapılacak olması elbette ki tesadüf değil. Konya’nın seçilmesi, şehrin çok müsait bir alanının olması, spor altyapısının olması ve hükümetimizin verdiği desteklere ek olarak yerel yönetimlerinin Türkiye’de örnek teşkil edecek güzel faaliyetlerinin olması vesile olmuştur. Buna Konya belediyeciliği deniliyor. Konya, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle spor altyapısının oluşturulması, evrensel değerlere erişimi ve bu değerlerin insanlıkla paylaşımı yönünde de hem kendi illerinde hem dışardaki illere çok güzel hizmetler sunmakta. Bu güzel faaliyetleri icra eden Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz” açıklamalarını yaptı.
Programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de katıldı.

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