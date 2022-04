Başkan Kılca, özel öğrencileri ağırladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel eğitimli öğrenci ile öğretmenlerini ağırladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, okul müdürü Hüsnü Nallı ve öğretmenlerini ağırladı. Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı, ziyarette okuldaki faaliyetleri ve öğrencilerin çalışmaları hakkında Başkan Hasan Kılca’ya bilgi verdi. Ziyarette Hasan Kılca ile sohbet eden öğrenciler, kendilerinin yaptığı bir ürünü de hediye ederken, Başkan Hasan Kılca da öğrencilere Konyaspor forması hediye etti.



“Özel öğrencilerimiz için okullarına sera kazandırdık”

Kendisine verilen hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar aldığı en güzel ve anlamlı hediyelerden biri olduğunu söyledi. Hediye ve ziyaretleri için öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendileri için özel bir öneme sahip olduklarını belirterek, belediye olarak eğitimin her aşamasına destek verdiklerini hatırlattı. Hasan Kılca şunları söyledi: “Ziyaretiniz dolayısıyla çok memnun oldum. El emeğinizle ortaya çıkan bu hediyeniz beni ayrıca mutlu etti. Bana verilmiş olan en güzel ve anlamlı hediyelerden biri bu diyebilirim. Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’muzda özellikle orta ve ağır zihinsel engelli çocuklarımız eğitim görüyor. Belediye olarak öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla okulumuza doğayla iç içe olmalarını sağlayacak bir sera alanı kazandırdık. Bu serayla öğrencilerimiz toprakla ilgilenerek kendi elleriyle sebzeler yetiştiriyor. Böylece burada eğitimlerini uygulamaya geçiren kardeşlerimiz, hem toplumsal hayata hem ekonomiye hem de istihdama katılmış oluyorlar. Bu kıymetli kardeşlerimizin topluma kazandırılması noktasında gösterdikleri çaba ve fedakârlıkları için ailelerimiz ile öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle tüm kardeşlerimizin ve ailelerimizin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nü yürekten kutluyorum.”



“Hasan Kılca başkanımızın desteği her zaman bizimle”

Ziyaret ve destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı; “Okulumuzdaki atölyelerde verilen eğitimlerle öğrencilerimizin iş hayatına kolayca atılabilmesi için onlara iş becerileri kazandırıyoruz. Yine seramızda çocuklarımız, bitki yetiştirmeyi öğrenip, peyzajla ilgili bir yerde çalışabilsin, mesleğini edinsin, parasını kazansın istiyoruz. Karatay Belediyemizin bu konudaki desteği ve katkısı çok önemli. Belediyemiz ve sayın başkanımız eğitimin her alanını destekliyor ama özel eğitim alanında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hasan Kılca Başkanımız hayalimiz olan serayı okulumuza kazandırdı. Çocuklarımız burada örnek çalışmalara imza atıyor. Bütün öğrenciler ve veliler adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.