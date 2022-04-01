Başkan Kılca, özel öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılca, özel öğrencileri ağırladı

İHA

Başkan Kılca, özel öğrencileri ağırladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun özel eğitimli öğrenci ile öğretmenlerini ağırladı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, okul müdürü Hüsnü Nallı ve öğretmenlerini ağırladı. Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı, ziyarette okuldaki faaliyetleri ve öğrencilerin çalışmaları hakkında Başkan Hasan Kılca’ya bilgi verdi. Ziyarette Hasan Kılca ile sohbet eden öğrenciler, kendilerinin yaptığı bir ürünü de hediye ederken, Başkan Hasan Kılca da öğrencilere Konyaspor forması hediye etti.

“Özel öğrencilerimiz için okullarına sera kazandırdık”
Kendisine verilen hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar aldığı en güzel ve anlamlı hediyelerden biri olduğunu söyledi. Hediye ve ziyaretleri için öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendileri için özel bir öneme sahip olduklarını belirterek, belediye olarak eğitimin her aşamasına destek verdiklerini hatırlattı. Hasan Kılca şunları söyledi: “Ziyaretiniz dolayısıyla çok memnun oldum. El emeğinizle ortaya çıkan bu hediyeniz beni ayrıca mutlu etti. Bana verilmiş olan en güzel ve anlamlı hediyelerden biri bu diyebilirim. Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’muzda özellikle orta ve ağır zihinsel engelli çocuklarımız eğitim görüyor. Belediye olarak öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla okulumuza doğayla iç içe olmalarını sağlayacak bir sera alanı kazandırdık. Bu serayla öğrencilerimiz toprakla ilgilenerek kendi elleriyle sebzeler yetiştiriyor. Böylece burada eğitimlerini uygulamaya geçiren kardeşlerimiz, hem toplumsal hayata hem ekonomiye hem de istihdama katılmış oluyorlar. Bu kıymetli kardeşlerimizin topluma kazandırılması noktasında gösterdikleri çaba ve fedakârlıkları için ailelerimiz ile öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle tüm kardeşlerimizin ve ailelerimizin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nü yürekten kutluyorum.”

“Hasan Kılca başkanımızın desteği her zaman bizimle”
Ziyaret ve destekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı; “Okulumuzdaki atölyelerde verilen eğitimlerle öğrencilerimizin iş hayatına kolayca atılabilmesi için onlara iş becerileri kazandırıyoruz. Yine seramızda çocuklarımız, bitki yetiştirmeyi öğrenip, peyzajla ilgili bir yerde çalışabilsin, mesleğini edinsin, parasını kazansın istiyoruz. Karatay Belediyemizin bu konudaki desteği ve katkısı çok önemli. Belediyemiz ve sayın başkanımız eğitimin her alanını destekliyor ama özel eğitim alanında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hasan Kılca Başkanımız hayalimiz olan serayı okulumuza kazandırdı. Çocuklarımız burada örnek çalışmalara imza atıyor. Bütün öğrenciler ve veliler adına başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edecek
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ...
Başkan Altay: “İslami Dayanışma Oyunları kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “İslami Dayanışma Oyunları kardeşlik ve ...
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Konyalı sanayicilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Konyalı sanayicilerle bir ...
Yarenler oyunlarını üniversiteli gençler için sergiledi
YEREL HABERLER Yarenler oyunlarını üniversiteli gençler için ...
Konya Büyükşehir ilk Metaverse toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir ilk Metaverse toplantısını yaptı
DEAŞ’lı terörist Konya’da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ’lı terörist Konya’da yakalandı
Konya'da iftar ve sahur sofralarına erişte hazırlığı Geleneksel lezzet haline gelen erişte, kadınlar tarafından imece usulü yapılıyor
YEREL HABERLER Konya'da iftar ve sahur sofralarına erişte ...
Hüyük’te çilek üreticilerine pestisitle mücadele anlatıldı
YEREL HABERLER Hüyük’te çilek üreticilerine pestisitle mücadele ...
Beyşehir’de üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Beyşehir’de üniversite öğrencileri fidanları toprakla ...
Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Bagajdan 15 kilo eroin çıktı
Akşehir Belediyesi TSM korosundan konser
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi TSM korosundan konser
Selçuklu Belediyesi’nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden vergi tahsilatı ...
Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay sebze hali esnafıyla buluştu
İhan Palut: “Kazanmaya ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER İhan Palut: “Kazanmaya ihtiyacımız var”
Karatay'da "Okur-Yazar Buluşmaları" sürüyor
YEREL HABERLER Karatay'da "Okur-Yazar Buluşmaları" sürüyor
KTO Karataylı tasarımcılardan büyük başarı KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gümüş: "Burada bana düşen onlarla gurur duymak"
YEREL HABERLER KTO Karataylı tasarımcılardan büyük başarı KTO ...
Başkan Altay: “İklim değişikliğiyle mücadeleyi hep birlikte başarmak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “İklim değişikliğiyle mücadeleyi hep ...
Başkan Kavuş, 3 yıllık hizmetlerini Konya protokolüne anlattı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, 3 yıllık hizmetlerini Konya protokolüne ...
Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
Karatay’da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı
YEREL HABERLER Karatay’da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı
Rektör Zorlu: “Ekibinize güvenirseniz işler mis gibi olur”
YEREL HABERLER Rektör Zorlu: “Ekibinize güvenirseniz işler mis gibi ...
Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı Yüksek kazanç vaat ederek mağdurları 9 milyon TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" ...
Ereğli’de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ereğli’de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
Ecdat yadigari 723 yıllık tarihi camiye üst düzey koruma
YEREL HABERLER Ecdat yadigari 723 yıllık tarihi camiye üst düzey ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.