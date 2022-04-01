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Başkan Angı: “2023 seçimlerinde de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz”

İHA

Başkan Angı: “2023 seçimlerinde de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 2023 seçimlerinde de Türkiye’nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydederek, “Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah milletimizle birlikte önümüzdeki dönemde aynı heyecanla daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. AK Parti Konya İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına İl Başkan Yardımcıları Gökhan Taşkıran ve Mehmet Munlafalıoğlu da eşlik etti. Sözlerine tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Başkan Hasan Angı, “Cenabı Allah’tan niyazımız odur ki rahmetini ve bereketini tüm insanlığın üzerine yağdırsın. İnşallah Ramazan’ın bereketi insanlığın aradığı huzura, barışa ve kardeşliğe ulaşmasına vesile kırar” dedi.

“Güzel hizmetleri şehrimizi büyütüyor”
20 yıldır AK Parti iktidarının hem Konya’da hem ülkede büyük dönüşümleri gerçekleştirdiğini belirten Hasan Angı, “Bir taraftan kamu yatırımlarımız, bir tarafta da belediyelerimizin güzel hizmetleri şehrimizi büyütüyor. Yılların hayali olan büyük projelerin yanında her gün hissettiğimiz sıkıntıları giderme adına başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımız gecesini gündüzüne katarak büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediye başkanımız şahsında tüm ekiplerine ve ilçe belediye başkanlarımız şahsında tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye elini taşın altına koyarak barışın tesisi adına görüşmeleri başlattı”
Türkiye’de büyük projelerin gerçekleştiğini aktaran Başkan Angı, “Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemizin gelişimi için büyük bir çaba ve gayret sarf etti ve etmeye de devam ediyor. Pandemi ve sonrasında yaşanan RusyaUkrayna savaşında gördük ki Türkiye bölgedeki ve uluslararası camiadaki liderlik vasfını bir kez daha teyit etti. Cumhurbaşkanımızın hem bu ülkeye olan büyük hizmetleri hem de ülkemizi temsil noktasında gösterdiği bu büyük gayret takdire şayan. NATO’nun Amerika’nın baskısıyla Afganistan’a müdahale ettiği günlerde Türkiye’nin ortaya koyduğu tavırla bugün RusyaUkrayna savaşına gösterdiği net tavır arasındaki farkı görebiliyoruz. 3. Dünya Harbine gidiliyor denirken Türkiye elini taşın altına koyarak barışın tesisi adına görüşmeleri başlattı. Türkiye de bu noktalara kolay gelmedi. Bu dik duruş halkımızın verdiği destekle, halkımızla bir yürüyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde oldu. Dünya genelindeki pandemi ve savaşın etkileri sonucu yaşanan emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar ülkemizi etkilese de devletimiz kimseyi aç ve açıkta bırakmaz Allah’ın izniyle. Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlukları ve sorunları da el birliğiyle aşacağız” ifadelerini kullandı.

“Siyaset omurga işidir”
Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Konya’ya geldiğini, ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Angı, “Değerli bakanımıza şehrimize verdiği destekler dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum. Yine hafta sonu gençlik fuarımız vardı. Gençlerimiz ülkede yaşamak istemiyor diyenlere karşı bu ülkenin geleceği gençlerimizin omuzlarında. Bulabildikleri en küçük fırsatta ülkeyi kaosa sürüklemek ve her tarafı ateşe vermek için çaba sarf eden bir anlayış var. Bir araya geldikleri masayı şekillendirmede, oturma yeri seçmede zorlananlar güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. 2007 yılında meclisi Cumhurbaşkanı seçemez hale getirdiler. O dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan veya onun ekibinde olup bugün parti kuranların aklına şaşarım. O dönem meclisin itibarını yok sayan bunlardı. Halkın seçeceği Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilince de bütün oyunları bozuldu. Şimdi eskiye dönmek istiyorlar. Siyaset omurga işidir. Savrulanlarla yürüyenlerin işi değil. Bunların temel amacı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı makamından göndermek. Cumhur İttifakı dışında adayını net bir şekilde ortaya koyabilen var mı? Bu sıkıntılı dönemlerden sonra dünya yeni bir döneme doğru yol alacak. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetimiz de bunun hazırlığı içerisinde. Biz de teşkilatlar olarak bu heyecanı taşıyoruz ve bunun için de yol yürüyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde de Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah milletimizle birlikte önümüzdeki dönemde aynı heyecanla daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.

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