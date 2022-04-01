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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Robot Yarışması tamamlandı

İHA

Karatay Robot Yarışması tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Karatay Robot Yarışması sona erdi.
Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lise’nde gerçekleştirilen ve toplamda 45 okuldan 412 öğrencinin mücadele ettiği final programı öğrencilerin kıyasıya yarışına sahne oldu. 2 gün süren zorlu yarışmalarda öğrenciler, finalde derece elde edebilmek için 9 farklı kategoride mücadele etti. Karatay Robot Yarışma’nın final programına Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okulların yönetimleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

“Gençler ülkemizin milli teknoloji hamlesini ileriye taşıyacaklar”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Robokaratay Projesi ile robotik ve kodlamayı gençlere daha iyi tanıtıp onlara sevdirmeyi ve ülkemizin bu alanda gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Gençlerin bu tür projeler sayesinde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesindeki başarısını çok daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyleyen Başkan Hasan Kılca şunları dile getirdi: “Karatay Robot Yarışması ile iki gün boyunca genç kardeşlerimizin heyecanına şahitlik ettik. Dereceye giren öğrencilerimizin gayretlerine, emeklerine sağlık. Çocuklarımızın yanında oldukları için velilerimizi ve öğretmenlerini de ayrıca tebrik ediyorum. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHASİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projelerin adımları böyle yarışmalarla atılıyor. Burada üretilen ve tasarlanan robotlarla gençlerimiz, çıtayı daha da ileriye taşıyacak. Milli teknolojik gelişmelere katkı sunacak gençlerimiz buralardan yetişecek. Gençlerimizin aydınlık yarınlara yürümesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz güzel işler yapıyor. MEVKA ajansımız büyük destekler veriyor. Kendilerini de kutluyorum.”

Başkan Hasan Kılca’dan yarışmacı öğrencilere gezi jesti
Hasan Kılca, öğrencilere bir de müjde vererek, Karatay Robot Yarışması’na katılan ve dereceye giren tüm öğrencilere gezi programı düzenleyeceklerini kaydetti. Kılca, “Yarışmamızın ilk gününde organizasyona katılan öğrenci kardeşlerimize bir söz vermiştik. Buradan bu sözümüzü yeniliyoruz. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi İstanbul’a, Tüm katılımcılara da Ankara Millet Kütüphanesi gezisi yapacağız. Bu desteklerimizin katılmayan gençlerimize de heyecan olacaktır ve ben seneye onları da bu yarışmalarda göreceğimize inanıyorum. Karatay Belediyesi olarak; eğitimin, bilimin ve sanatın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Karatay Robot Yarışması’na katılan tüm gençlerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizi robotik teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz”
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, Karatay Robot Yarışması’nın ardında aylarca süren bir hazırlık sürecinin olduğunu vurgulayarak öğrencilerin başarılarının yarışmayla taçlandığını ve bu başarının, gelecekteki çok daha büyük başarılar için kendilerine güven ve cesaret verdiğini söyledi. Kurumlar arası işbirliğinin önemini de vurgulayan ve gençleri bilimle buluşturmak için katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden İhsan Bostancı şunları söyledi; “Bu tür işlerde birlik ve beraberliği yakalayabilmek çok önemli. Karatay Belediyemiz ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz Robokaratay projesi çerçevesindeki bu yarışmayla geleceğimizin teminatı gençlerimizin Robotik kodlama ve robotik teknolojilerle buluşması için bir ortam oluşturmaya çalıştık. Yarışmacı öğrencilerimizin 45 aylık bir hazırlık süreci vardı. Akabinde de iki günlük yoğun bir yarışma sürecine girdiler. Amacımız öğrencilerimizin deneyim ve tecrübelerini arttırmaktı. Bu yarışmaların kaybedeni kazananı olmaz. Yarışma süreci içerinde robotları geliştirmek için verdiğiniz emek ve yarışmaya katılıyor olmanız çok kıymetli. Emek veren öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum.”

“Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz bizim için birinci”
Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ise Karatay’ın robot yarışmasına ev sahipliği yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Zafer Orhan, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin birinci olduğunu aktardı. Orhan, “Günümüz eğitim sisteminde önemli olan bilgiyi kullanabilmek ve teknolojiyi yakalayabilmek. Bu iki ana konuyu da bu yarışma dolayısıyla gördüğüm için mutluyum. Robokaratay Projesi çerçevesinde öğrencilerimize güzel bir yarışma imkanı sağlanmış. Gençlerimiz de bunun hakkını vermiş. Önemli olan dereceye girmek değil, bu programlarda bir araya gelip bu ruhu yakalayabilmektir. Karatay Robot Yarışması ile de amaca ulaşıldığını görüyorum. Yarışmaya emek verip katılan tüm öğrencilerimiz bizim için birinci. Yarışmada emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca başta olmak üzere MEVKA’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından iki gün süren Karatay Robot Yarışması’nda 9 farklı kategoride dereceye giren öğrenciler ile eğitmenlerin ödülleri takdim edildi.

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