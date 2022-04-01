Konya'da 2 yıl aradan sonra teravih namazı kılındı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- RAMAZAN ayının ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından yeniden camilerde cemaatle kılındı. Konya´daki tarihi Sultan Selim Camii, ilk teravih namazında vatandaşlarla doldu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında son 2 yıldır camilerde kılınamayan teravih namazları, bu Ramazan ayında önlemlerin yumuşatılmasıyla birlikte yeniden camiler ve mescitlerde kılınmaya başlandı. Konya´da Osmanlı mimarisi tarihi Sultan Selim Camii de ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlarla doldu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-01 21:33:12
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