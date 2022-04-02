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Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı

İHA

Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yatağın altından çıktı

Konya'da çeşitli suçlardan 4 ayrı dosyası bulunan ve kesinleşmiş 26 yıl hapsi bulunan şahıs, polisin yaptığı aramada yatağın alt kısmındaki sunta ile kapalı bölünde saklanırken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede hırsızlık, hakaret ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 4 ayrı dosyası olan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın saklandığı adres tespit edildi. Şahsın evine giren polis ekipleri, yaptığı aramada şahsı yatağın alt kısmındaki sunta ile kapalı bölümde salanken buldu. Gözaltına alınan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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