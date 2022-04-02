Konya'da toplamda 190 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıldan 45 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürüten Konya İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonlarda hırsızlık, birden fazla kişiyle silahlı yağma, kasten yaralama gibi birçok suçtan aranan ve haklarında 10 yıldan 45 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 11 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 11 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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