Konya'da 'Brosk Kesri' kod adlı terörist yakalandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA´da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde silah eğitimi alan ve aktif faaliyet gösteren `Brosk Kesri´ kod adlı C.E.H., saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü yanlısı faaliyet gösteren kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG´de aktif görev alan teröristin Konya´da olduğunu tespit etti. Suriye'nin Haseke-Deyrizor bölgelerinde YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, kamp alanında roket atar, bixi ve kalaşnikof silahları eğitimi alan `Brosk Kesri´ kod adlı örgüt üyesi C.E.H., polisin yaptığı baskında yakalanarak gözaltına alındı. C.E.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-02 12:30:56
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