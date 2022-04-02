Konya’da ilk teravih coşkusu yaşandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının ilk teravih namazı sonrası AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sultan Selim Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazanın ilk teravih namazı sonrası Sultan Selim Camisi’nde vatandaşların Ramazan coşkusuna ortak oldu. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç’in de katılımıyla Konyalılarla birlikte ilk teravih namazını kılarak namaz sonrasında vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay, “Ramazan tüm İslam alemi için sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Bu mübarek ayda Müslümanlar paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiler ve kardeşlik duygularımız daha da pekişir. Biz de Ramazan boyunca farklı camilerde hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz inşallah. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Ramazanın derin manasını çocuklara da aşılamak için anne ve babalara önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Altay, “Çocuklarımızı mutlaka teravihlere götürelim. Bu coşkudan yavrularımızı mahrum etmeyelim. İnşallah hep birlikte güzellikler içinde bayrama ulaşırız” diye konuştu.

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