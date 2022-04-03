Konya’da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

Konya’da görev yapan kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonunda özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. 30 Ağustos Salonunda 22, 23, 24 Mart tarihlerinde 6 oturum şeklinde düzenlenen eğitime 3 bin 362 özel güvenlik görevlisi, 315 genel kolluk personeli ve 71 kurum yetkilisi katıldı. 1 Nisan tarihine kadar gerçekleşen telafi eğitimlerinde ise 438 özel güvenlik görevlisi, 16 genel kolluk personeli ve 25 kurum yetkilisi katıldı. Projenin başlangıç tarihinden itibaren düzenlenen KAAN uygulamasına yönelik yapılan eğitimlere 7 bin 728 özel güvenlik görevlisi, bin 191 genel kolluk personeli ve 140 kurum yetkilisinin katıldığı bildirildi.

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