Selçuklu Belediyesi otizm farkındalığına ışık tutmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizmli çocukların kendi emekleriyle yaptığı ebru çalışmalarının sergi açılışı ve SOBE Vakfı’nda düzenlenen otizmli çocuklar ve ailelerine verdiği iftar daveti ile iki anlamlı etkinliğe imza attı.

Yürüttüğü çalışmalarla otizm konusunda farkındalık oluşturmaya devam eden Selçuklu Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde iki etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerden ilki SOBE’de eğitim alan çocukların yaptığı ebru sanatı sergi açılışı protokolün de katılımıyla gerçekleşti. Diğer etkinlikte ise SOBE Vakfı’nda otizmli çocuklar ve aileleri Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi ve SOBE Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, KOP Bölge İdare Başkanı Mahmut Sami Şahin, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler hazır bulundu.



“SOBE’mizi bir çocuk gibi büyüttük ve bugünlere getirdik”

Ramazan ayının ilk gününün anlamlı bir güne denk geldiğini ifade ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Aslında 2 Nisan'ları biz gün boyu dolu dolu yaşıyoruz. Hem SOBE’de hem de dışarıda farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz ama bugün tabii ki Ramazan’a da denk gelmesi nedeniyle bu çalışmaları sınırlamak zorunda kaldık. SOBE belki Türkiye’de değil dünyadaki en önemli otizmli bireyler eğitim merkezlerinden bir tanesi. Burada çok şükür 4 yıldır eğitim faaliyetlerini çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz. SOBE’mizi bir çocuk gibi büyütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni yapacağımız ilavelerle ve şubelerle de otizmli bireyler eğitim merkezimizi genişletme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha fazla çocuğumuza gencimize eğitim verme faaliyetlerini de gerçekleştireceğiz” dedi.

SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak da Ramazan ayının başlangıcı ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nün aynı güne denk gelmesinin bereketine işaret ederek, “Bu yıl SOBE açısından verimli geçiyor. Üç ayların başlangıcı olan 2 Şubat’ta vergi muafiyeti tanınan vakıflar statüsü aldık ve 2 Nisan da Ramazan’ın ilk gününe denk geldi. Bu vesileyle sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilen bir yapının içerisindeyiz. İnşallah buralar yavrularımızın tedavisinde ve gelişmesinde önemli rol oynuyor. Sayılarının artması da bize gurur verecektir. Sizlerin ve bu yapıların daha güzel hizmetlere vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, “Bir çocuğumuza bile faydalı olabilmek belki diğer hizmetlerden daha değerlidir” diye konuştu.

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