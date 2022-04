Yabancı büyükelçiler Konya’ya hayran kaldı

Bu yıl 918 Ağustos tarihleri arasında Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtım programı çerçevesinde Konya’ya gelen 40 ülkenin büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcileri, toplantıların dışında şehrin tarihi ve turistik mekanlarını da gezdi. Konya’nın çok güzel bir şehir olduğunu, hem şehrin hem de gösterilen misafirperverliğin kendilerini etkilediğini belirten büyükelçiler, İslami Dayanışma Oyunları’nın başarıyla geçeceğine inandıklarını söylediler.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 40 ülkeden gelen büyükelçi ve yabancı misyon temsilcilerini Konya’da ağırladı. Bu yıl Konya’da 918 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tanıtımını yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan tanıtım programına katılan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri, aileleriyle birlikte iki günlük ziyaret programı çerçevesinde Konya Büyükşehir Stadyumu, Tropikal Kelebek Bahçesi, Kalehan Ecdat Bahçesi, Konya Bilim Merkezi, Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii, Karatay Medresesi ve Konya Panaroma Müzesi’ni gezdi. Büyükelçiler, Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi’nde her Cuma yapılan temsili nöbet değişimine de katıldı. Şehrin kültürü, tarihi ve manevi dokusunun düzenli bir belediyecilikle birleştiğine şahitlik eden büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik etti.



“Bu şehri şehir yapan insanların güzelliğidir”

Büyükelçi ve yabancı misyon temsilcilerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sizleri Konya’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu şehir güzel insanların şehridir. Ve bu şehri, şehir yapan insanlarının güzelliğidir. İnşallah siz kıymetli büyükelçilerimizin de vesilesiyle Konya’mız dünyanın her köşesinde güzel sözlerle hatırlanmaya devam edecek. İnşallah İslami Dayanışma Oyunları’nı da birlik içinde başarıyla gerçekleştireceğiz. Konya olarak her yönüyle buna hazırız” dedi.



Büyükelçiler Konya'yı çok sevdi

Konya’nın tarihi mekanlarını ziyareti esnasında açıklama yapan Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Pteris Vaivars, Konya’nın çok güzel bir şehir olduğunu yaptıkları ziyarette gördüklerini belirterek, özellikle Konya Stadyumu’ndan çok etkilendiklerini kaydetti. Vaivars, “İslami Dayanışma Oyunları’nın harika olacağını ve başarıyla geçeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“Ortak bir tarihe ve güce sahibiz”

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da daha önce altı kere Konya’ya geldiğini ve her gelişinde de farklı yerler keşfettiğini ifade ederek, “Tüm delegasyona gösterilen misafirperverlik için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Somali’nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ise Konya’ya dört kez geldiğini, Konya’nın çok düzenli, temiz ve gelişmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, “Biz Somali ve Türkiye olarak ortak bir tarihe ve geçmişe sahibiz. Güçlü bir ilişkimiz olduğuna inanıyorum. Umuyorum ki bizim ülkemizden de katılımcı takım ve sporcular olacak. Ülkemizin takımlarını Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda görmek bizleri mutlu edecek” diye konuştu.

İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness de Konya’yı ikinci defa ziyaret ettiğini, daha önceki gelişinde tarihi mekanları, bu gelişinde ise Konya’nın hem tarihi yüzünü hem de modern yüzünü aynı anda görme imkanına sahip olduğunu belirterek, “Daha önceki programda da iklim değişikliğiyle alakalı bir program için gelmiştim. Konya’nın hem modern hem de tarihi bir geçmişi olduğunu görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.