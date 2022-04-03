Akşehir Belediyesi’nden 600 ihtiyaç sahibine her gün iftar yemeği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, mübarek Ramazan ayındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları çerçevesinde Akşehir’in kırsal mahallelerindeki 600 kişiye her gün iftar yemeği dağıtımına başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımda sefer tasları ile ihtiyaç sahibi kişilerin kapılarına kadar belediye görevlileri tarafından iftar yemeği ve ekmek götürülüyor.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü organizasyonuyla başlatılan yemek dağıtımı çalışmalarını yerinde görmek için yüklenici firmanın tesisini ziyaret etti. Firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Salih Akkaya, kendi elleriyle de sefer taslarına yemek doldurdu. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini dileyen Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeği gönderiyoruz. Ailelerimizin ihtiyacına göre tek kişilik ya da ailede kaç kişi varsa o sayıda kişiye yetecek kadar yemekleri sefer tasları içinde kapılarına kadar teslim edilecek. Şehir merkezimizde Kızılay ve AKSEV Vakfımız yemek dağıtım işini üstlendiler. Akşehir Belediyesi olarak biz de onlara ekmek temini konusunda yardımcı oluyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ise Akşehir Belediyesi olarak bizler yemek gönderiyoruz. Yaklaşık 600 kişilik yemeği Akşehir Belediyesi olarak Ramazan boyunca her gün kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Bunun dışında yine Ramazan yardımları olarak da ihtiyaç sahibi ailelerimizin AK Kart’larına nakit para yükleyeceğiz. Bu hemşehrilerimiz de istedikleri yerden istediği ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar. Ayrıca şehrimizde misafir olarak bulunan geçici tarım işçilerimize de Ramazan kolileri dağıtacağız. Bu yemek organizasyonunda görev alan tüm belediye personelimize, yüklenici firma sahiplerini de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Akkaya, Ramazan ayı boyunca çocuklar için de birçok etkinlik yapacaklarını sözlerine ekledi.

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