Akşehir Fen Lisesine ilave 6 derslik müjdesi

Konya’nın Akşehir İlçesindeki Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesine 6 derslikli ek bina yapılacak.

Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi’ne yapılacak ek binanın yer tespiti için Akşehir’e gelen Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, yer tespiti öncesinde Akşehir Belediyesi’ne gelerek Başkan Salih Akkaya’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi’ne geçen Başkan Akkaya ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yılmaz, yapılacak olan 6 derslikli ek bina için yer tespiti yaptı. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu’nun da hazır bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Başkan Akkaya ve Müdür Yardımcısı Yılmaz daha sonra yapımı devam eden Yıldırım İlkokulu 24 derslikli binası ile İsmet İnönü ve Nasreddin Hoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin ikmal inşaat alanlarında da incelemelerde bulundular.

Yatırım bedeli yaklaşık 30 milyon TL olan bu eğitim yatırımlarının eğitim camiasına ve Akşehir’e hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya “Fen Lisemize 6 derslikli ek bina için yer tespitinde bulunduk. İnşallah projesi hazırlandıktan sonra en kısa zamanda ihalesi yapılacak” dedi.

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