Başkan Kılca: “Konya'mız bu Ramazan’da da her cadde ve sokağıyla bir başka”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının ilk iftarını Karatay Şefkat Evleri’nde kalan misafirlerle birlikte açtı. Konya’nın ve Karatay’ın her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da bambaşka bir manevi iklime büründüğünün altını çizen Hasan Kılca, “Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu manevi iklim ışığında ilçemizde ihtiyaç sahibi her bir hemşehrimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilk iftarını açmak için Karatay Şefkat Evleri’ndeki misafirlerle bir araya geldi. İftar programına Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, ilçe mülki idare amirleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Hasan Kılca ile ilçe protokol üyeleri, programa katılan aileler ve çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla bir süre sohbet ederek Karatay Şefkat Evleri ile ilgili taleplerini dinledi.



“İhtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Kılca, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, çok güzel bir ortamda Karatay’ın misafirleriyle bir arada olduklarını belirterek iftar programına katılan herkese teşekkür etti. Hasan Kılca, “İlk iftarımızı sizlerle yapalım istedik. Konya’mızda, Karatay’ımızda çok güzel bir uyum ve ahenk var. Hamdolsun her Ramazan olduğu gibi bu yıl da bu şehrin sokakları da ruhu da yine bir başka. Konya’mız, manevi iklimiyle ve huzuruyla ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. Burada sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir haz duyuyorum. İki yıldır pandemi nedeniyle toplu iftarlar yapamıyorduk. 2019 yılında yine ilk iftarımızı sizlerle yapmıştık bu yıl da yine beraberiz. Rabbim bizlerin bu birlikteliğini ve beraberliğini daim kılsın inşallah. Karatay Belediyesi olarak bizler, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizle, şehit ailelerimizle, engelli kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının huzur ve ikliminde, ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm ekimizle çalışacağız” dedi.

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan ise Ramazan ayının ilk iftarını Karatay Şefkat Evleri’nde açtıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti ve bu ortamı sağlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

