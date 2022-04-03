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İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0


İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) 
STAT: Medaş Konya Büyükşehir 
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic (Dk. 75 Barış), Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 75 Musa), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 63 Michalak), Çekici (Dk.63 Rahmanovic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)
GÖZTEPE: Kenan Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan,  Soner (Dk. 62 Yalçın), Nwobodo (Dk. 46 Lourency),  Aytaç (Dk. 75 Tijanic), Halil, Ndiaye, Jahovic (Dk. 62 Di Santo)
GOLLER:  Dk. 6 Cikalleshi, Dk. 28 Oğulcan, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KART: Murat (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Ndiaye (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor,  Göztepe'yi sahasında 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Cikalleshi, 28'inci dakikada Oğulcan ve 70'inci dakikada Bytyqi kaydetti.
6'ncı dakikada Oğulcan'ın rakibine presinde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
23'üncü dakikada Skubic'in tacında ceza sahasında bulunan Cikalleshi, kafasıyla topa arkaya gönderdi. Bytyqi'nin  kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 
28'inci dakikada Amilton'un ceza sahasında pasında Cikalleshi'nin vuruşunda top kaleci Kenan'dan döndü. Dönen topu önünde bulunan Oğulcan'ın şutunda meşin yuvarlak fileleri ikinci kez havalandı: 2-0.
33'üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Aytaç'ın pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Ndiaye'nin şutu yandan auta çıktı. 
44'üncü dakikada Oğulcan, ceza sahasının sağ çaprazında Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, Ndiaye'ye önce sarı kart gösterdi.
45+2'nci dakikada VAR'da pozisyonu izleyen hakem Özdamar, sarı kartı iptal edip Ndiaye'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
49'uncu dakikada Hadziahmetovic'in ceza saha dışından şutunda top yandan auta çıktı. 
55'inci dakikada Berkan'ın ceza sahası dışında serbest vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi. 
58'inci dakikada Bytyqi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı. 
61'inci dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
71'inci dakikada topla ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşma Konyspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2022-04-03 18:04:32

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