Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

56. dakikada Berkan’ın rakip yarı alanı sol iç tarafından direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere gönderdi.

58. dakikada Çekiçi’nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Bytyqi’nin uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

61. dakikada Skubic’in sağ kanttan arka direğe yaptığı ortada Cikalleshi’nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Guilhrme’nin derin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak’ın vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi.

71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bytyqi ceza sahasına girdi ve sert şutuyla ağları havalandırdı. 30

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lourency’nin pasında Di Santo yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Sehic kurtardı.

89. dakikada Bytyqi’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rahmanovic’in şutunda kaleci Piric başarılı oldu.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Barış dk. 76 x), Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğulcan xxx (Musa dk. 76 x), Hadziahmetovic xx, Amiton xx (Michalak dk. 64 xx), Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 64 xx), Bytyqi xxx, Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 76 x)

Yedekler: Eray, Uğurcan, M’Poku, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Piric xx, Murat x, Arslanagic xx, Kahraman xx, Berkan xx, Aytaç xx (Tijanic dk. 76 x), Nwobodo x (Lourency dk. 46 x), Soner xx (Yalçın dk. 63 x), Halil x, Ndiaye x, Jahovic xx (Di Santo dk. 63 x)

Yedekler: Arda, Kerim, Baku, Ege, Atakan, Tannane

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Cikalleshi (dk. 6 ), Oğulcan (dk. 28), Bytyqi (dk. 71) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Ndiaye (dk. 45+2)

Sarı kart: Murat (Göztepe)

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