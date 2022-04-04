İş hanının çatısı yandı

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Samet KUYRUKCU/KONYA (DHA)-KONYA'da bir iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karatay ilçesi, Şemstebrizi Mahallesi, Şerafettin Caddesi'ndeki bir iş hanının çatısında, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, çatı büyük hasar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Samet KUYRUKCU

2022-04-04 10:35:08



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