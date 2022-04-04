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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

İHA

Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Selçuk Üniversitesinde merhum yazar ve şair Abdurrahim Karakoç adına oluşturulan hatıra ormanında bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.
Selçuk Üniversitesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün iş birliğiyle, “Tabiata Can, Fidana Hayat, Geleceğe Nefes, Eğitime Açık, İstihdama Destek Olacağız” sloganı ile Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’ndeki Ardıçlı Mevkisi ağaçlandırma alanında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

“Ormanlarımız, geleceğe nefes olacak”
Ülkemizin geleceğine nefes olacak fidanları dikmek istediklerini belirten Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, “Bu dikeceğimiz fidanları da Abdurrahim Karakoç’a armağan etmek istiyoruz. Dünyanın en önemli gündem başlığı iklim değişikliği ve buna bağlı orman varlığının korunmasıdır. Nerede bir ormana zarar geliyorsa bundan hepimiz etkileniyoruz. Ülkemizin yeşiline katkı sağlamak için burada toplandık. Bin 500 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Ormanlarımız, geleceğe nefes olacak. Bu alanda 2019 yılında Selçuk Üniversitesi ile 21 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

“Fidanlar, tüm canlılar için çok önemli”
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş de, “Yeşil alanların artırılması, erozyonun önlenmesi, fidan dikme alışkanlığının kazandırılması için yüzlerce fidanı toprakla buluşturacağız. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve çevre konusunda farkındalığı artırmak amacıyla toprakta can bulacak olan fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes, barınak, eğitim ve istihdam alanı olacak” diye konuştu.

“Abdurrahim Karakoç, çevre dostu biriydi”
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç ise, “Böyle bir projenin ortaya çıkmasında, rahmetli babamın isminin projede yer almasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a özellikle teşekkür ediyorum. Türk toplumunun her kesiminde iz bırakan, gençliğin yetişmesinde önemli bir rolü olan edebiyat/sanat kişiliklerinin, bu tür etkinlerle anılması gelecek adına umut verici. Babam bütün şiirlerinde dağlara, tabiata aşık biriydi. Şiirlerinde bunları vurguladı. Babam; çevre dostu, ülkesine ve milletine aşık, kendisini bu millete adayan bir şairdi” ifadelerini kullandı.

“Bir ağaç, bin nefes demek”
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, “Abdurrahim Karakoç’u rahmetle anıyorum. Ülkemizin yetiştirdiği yazar, şair, düşünce adamı, her türlü güzelliğin bir arada olduğu, her açıdan örnek alınan, bir neslin yetişmesine öncülük eden biriydi. Bir ağaç, bin nefes demek. Binlerce canlıyı hayata kavuşturuyor. Küresel ısınmanın gündemde olduğu bir dönemde ağaç dikmek, ulvi bir vazifedir. Buradaki ağaç dikimi, gelecek nesiller için de çok önemli. Selçuk Üniversitesi olarak bu tarz etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

“Hedefimiz, daha çok yeşil vatan”
Ülkemizin geleceğini koruyabilecek, ülkemize nefes aldıracak projelere imza atıldığını dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Tüm dünyada küresel iklim değişikliği konusuna hassasiyet gösteriliyor. Ülkemiz de Paris İklim Antlaşması’nı imzalayarak bu sürece dahil oldu. Ülke ve millet olarak bütün dünyadaki çabaların daha önünde bir çaba ortaya koymaya çalışıyoruz. Hükümetimiz döneminde 5 buçuk milyar fidan toprakla buluşturuldu. 7 milyar fidanı hedefliyoruz. Ağaç dikerek hem dünyevi hem uhrevi bir faaliyeti yürütüyoruz. Buradaki dersimiz orman, konumuz yeşil vatan, hedefimiz de daha çok yeşil vatan. Bu ormana Abdurrahim Karakoç’un isminin verilmesi takdire şayan. Gençlerden ülkemizin yeşilini korumalarını ve geleceğine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Abdurrahim Karakoç gibi şairlerimizi, düşünce adamlarımızı tanımalıyız. Eserlerini okumalıyız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından merhum yazar ve şair Abdurrahim Karakoç adına oluşturulan hatıra ormanında bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

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