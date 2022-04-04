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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

İHA

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarına düzenlenen operasyonlarda toplam 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu çerçevede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren şüpheli şahıslara yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 14 şüpheliye yönelik Konya merkezli İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Sivas, Bursa, Samsun, Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

104 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk kez deşifre edildi
Öte yandan, şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde bir kısmı kamuda görev yapan ve örgütte yönetici konumda olan 104 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 1’i tutuklandı. 2 şahsın adli kontrol, 9 şahsın ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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