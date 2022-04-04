Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin şehir yönetimine katılarak özgüvenli bireyler olması amacıyla kurulan Çocuk Meclisi’nin hayırlı olmasını diledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk Meclisi kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyeciliğin” örnek bir uygulamasını daha hayata geçirdiklerini belirterek, yarınlarımızın teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kurduklarını kaydeden Başkan Altay, “Öğrencilerimizin şehir yönetimine katılımlarını ve karar almalarını sağlayarak bu sayede özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde her ilçeye verilen temsil sayısına göre Çocuk Meclisi’nde de aynı sayıyla çocuklarımız ilçelerini temsil edecek. Çocuklarımız ve şehrimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi; öğrencilerin milli ve kültürel değerleri kavramalarını sağlayacak etkinlikler yürütmek, okullarda çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlamak, şehrin sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmak amacıyla faaliyet yürütecek. İlk oturumu gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin başkanı ve yönetimi belirlendi. Fetih Kent İmam Hatip Ortaokulundan 6. Sınıf öğrencisi Aysima Eroğlu Çocuk Meclisinin ilk başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı ...
Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için gezecek
YEREL HABERLER Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için ...
Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
YEREL HABERLER Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat ...
Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla ...
Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor
YEREL HABERLER Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor
İş hanının çatısı yandı
YEREL HABERLER İş hanının çatısı yandı
Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri ...
İlhan Palut: “Her puan çok değerli”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Her puan çok değerli”
Stjepan Tomas: “Son haftalarda basit hatalardan gol yiyoruz”
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: “Son haftalarda basit hatalardan gol ...
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk ...
Başkan Kılca: “Konya'mız bu Ramazan’da da her cadde ve sokağıyla bir başka”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Konya'mız bu Ramazan’da da her cadde ...
Akşehir Fen Lisesine ilave 6 derslik müjdesi
YEREL HABERLER Akşehir Fen Lisesine ilave 6 derslik müjdesi
Akşehir Belediyesi’nden 600 ihtiyaç sahibine her gün iftar yemeği
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi’nden 600 ihtiyaç sahibine her gün ...
Yabancı büyükelçiler Konya’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Yabancı büyükelçiler Konya’ya hayran kaldı
Selçuklu Belediyesi otizm farkındalığına ışık tutmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi otizm farkındalığına ışık tutmaya ...
Konya’da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı
YEREL HABERLER Konya’da özel güvenlik ve kolluk görevlilerine "KAAN ...
Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ağ hazırlıyor Uzmanlar, internet ortamındaki dolandırıcıların oyununa gelmemek için uyarıyor
YEREL HABERLER Sanal dolandırıcılar, dönemsel konularla vatandaşlara ...
Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı
YEREL HABERLER Müşteri gibi davranıp, 5 bileziği çalıp kaçtı
Meyve suyu fabrikasındaki buhar kazanının patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Meyve suyu fabrikasındaki buhar kazanının patlama anı ...
Beyşehir’de kitap okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Beyşehir’de kitap okuma yarışmasında ödüller ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.