Selçuklu Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2022 yılı sezonunun ilk asfalt serimini Yazır Mahallesi Sultan Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Şehirleşme anlamında büyük çalışmalara imza atan Selçuklu Belediyesi artan nüfus ve konut sayısına paralel olarak fiziki belediyecilik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Altyapı hizmetlerinde ihtiyaç olan noktalarda hızlı çözümler üreten Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesinde altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulmuş olan yerlerde sıcak asfalt çalışması yaparak sezonu açmış oldu. Selçuklu’da merkez ya da taşra mahallesi ayrımı yapmadan ihtiyaç olan her noktada hızlı çözümler üreten Selçuklu Belediyesi sıcak asfalt noktasında da ciddi çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi kaynaklı olarak çalışmalara geç başlansa da 1 milyon 650 bin metrekare asfaltlama çalışması yapan Selçuklu Belediyesi 2022 yılı sıcak asfalt hedefini 750 bin metrekare olarak belirledi.



“İlçemizin her noktasında hizmet için varız”

İlçe sakinleri için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemizin her noktasında her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle asfalt çalışmalarımız biraz geç başlasa da 1 milyon 650 bin metrekare gibi rekor bir rakamla tamamladık. Bu rakama ulaşmamıza rağmen ekiplerimiz durmadı ihtiyaç dahilinde yine asfalt çalışmalarını sürdürdü. 2022 yılında da belirlediğimiz 750 bin metrekare sıcak asfalt hedefiyle sezon boyunca hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılacaktır” şeklinde konuştu.

