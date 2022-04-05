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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu

İHA

FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün askeri okullara öğrenci yerleştirirken sınav öncesinde öğrencileri sağlık kurulu raporundan geçirdiği ve sağlam raporu alanlara sınav sorularını verdiği tespit edildi. Başarılı olacağını düşündükleri öğrencileri mahrem evlerde, örgüt yöneticileri tarafından mülakat provaları yaparak hazırladıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütünün TSK Mahrem ve Rehberlik Yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içerisinde geçirdikleri sürece ve üstlendikleri görevlere ilişkin itiraflarda bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgüte bağlı kamu görevlisi ve askeri personel yetiştirmek üzere üst düzey görevde bulundukları ve darbe teşebbüsünden bu yana tespit edilemedikleri, yapılan operasyonla birlikte deşifre oldukları tespit edildi.

FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu
Gözaltına alınan şüphelilerin alınan ifadeleri neticesinde FETÖ’nün askeri okul yapılanması planları da gün yüzüne çıktı. Alınan ifadelerde askeri yapılanma için öğrenci yetiştiren şüphelilerin öncelikle askeri okullara yerleştirecekleri öğrencileri belirleyerek sınav öncesi kontrol için sağlık kurulu raporu aldırıldığı, sonrasında ise bir aksaklık olmazsa askeri okulların sorularını öğrencilere verdikleri belirlendi.

Mahrem evlerde mülakat provası
Şüphelilerin, sağlık raporundan geçen öğrencileri mahrem evlerde toplayarak askeri okul mülakatlarına özel olarak hazırladıkları, örgüt evlerine çağırılan öğrencilerin örgüt yöneticileri tarafından mülakatlara hazırlanmak için kendilerince askeri okul mülakat kurulu kurarak provalar yaptırdığı ortaya çıktı.
Verilen ifadeler doğrultusunda halen kamuda aktif görev alan 165 kişinin de örgütle irtibatı deşifre edildi. İfadeleri tamamlanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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