Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz´ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR

Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme´ suçlarından tutuklandı.

ÇOBAN TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

GEÇEN AY 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-04-05 14:20:46



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