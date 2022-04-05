Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha

DHA

Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atladığında ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz´ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR
Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme´ suçlarından tutuklandı.
ÇOBAN TAHLİYE EDİLDİ
Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
GEÇEN AY 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-05 14:20:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, gazilerimizi yalnız bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, ...
FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu
Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele ...
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına ...
Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı
YEREL HABERLER Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı
Selçuklu Belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı
Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı ...
Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için gezecek
YEREL HABERLER Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için ...
Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
YEREL HABERLER Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat ...
Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla ...
Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor
YEREL HABERLER Eriyen kar suları, su kaynaklarına umut oluyor
İş hanının çatısı yandı
YEREL HABERLER İş hanının çatısı yandı
Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Viyadük inşaatında asansörde mahsur kalan işçileri ...
İlhan Palut: “Her puan çok değerli”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Her puan çok değerli”
Stjepan Tomas: “Son haftalarda basit hatalardan gol yiyoruz”
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: “Son haftalarda basit hatalardan gol ...
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: 3-0
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk ...
Başkan Kılca: “Konya'mız bu Ramazan’da da her cadde ve sokağıyla bir başka”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Konya'mız bu Ramazan’da da her cadde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.