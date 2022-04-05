Konya'da mobilya fabrikası yangını (1)

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Salih BÜYÜKSAMANCISamet KUYRUKCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da, mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Karatay ilçesine bağlı Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Uyanık Sokak'ta bulunan mobilya fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangının söndürülmesi için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi de alındı. Alevlere müdahale sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCISamet KUYRUKCU

2022-04-05 17:47:29



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