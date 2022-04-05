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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da korkutan fabrika yangını

İHA

Konya'da korkutan fabrika yangını

Konya'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Uyanık Sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış sebebi araştırılıyor.

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