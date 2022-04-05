Konya'da mobilya fabrikası yangını (2)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FABRİKADAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konya'da bir mobilya fabrikasında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) sevk edildi. Fabrika çalışanları da alevlerin büyümesiyle binayı tahliye etti. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCISamet KUYRUKCU

2022-04-05 19:06:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.