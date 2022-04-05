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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Gördüğümüz manzara şok edici

DHA

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Gördüğümüz manzara şok edici


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkan sivil katliamını değerlendirdi. Landrut, "Ukrayna´da Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerden Rus kuvvetlerinin ayrıldıktan sonraki gördüğümüz manzara gerçekten şoke edici görüntüler. Bu suçların soruşturulmasına yönelik olarak atılacak adımlarda Avrupa Birliği´nin yer alacağına dair, Avrupa Komisyonu´nun başkanından da, Avrupa kurumlarından da açıklamalar geldi. Savaş suçlarının adalete teslim edilmesi yönünde açıklamalar geldi." dedi.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeleri incelemek ve çeşitli ziyaretlerle bulunmak üzere Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye dahil edilmesi projesinin kentteki uygulamasını ziyaret etti.
`AVRUPA BİRLİĞİ SAVAŞ SUÇLARININ SORUŞTURULMASINDA YER ALACAK´
Ziyaretin ardından Konya Ticaret Odasında açıklamalarda bulunan Meyer-Landrut, "Ukrayna´da Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerden Rus kuvvetlerinin ayrıldıktan sonraki gördüğümüz manzara gerçekten şok edici görüntüler. Bu suçların soruşturulmasına yönelik atılacak adımlarda Avrupa Birliği´nin yer alacağına dair, Avrupa Komisyonu´nun başkanından da, Avrupa kurumlarından da açıklamalar geldi. Savaş suçlarının adalete teslim edilmesi yönünde açıklamalar geldi." dedi.
`TÜRKİYE´NİN ÇABALARI MEMNUNİYET VERİCİ´
Ukrayna ile Rus yetkililerin bir araya gelmesinde Türkiye´nin rolüne değinen Meyer-Landrut şöyle dedi:
"Diplomatik çözüme ulaşabilmek ve her iki tarafı bir araya getirmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerekiyor. Türkiye tarafından sarf edilen çabalar elbette ki memnuniyet verici. Ukrayna´nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir çözüme ulaşmamız büyük bir önem taşıyor."
`4 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI AVRUPA ÜLKELERİNE GEÇTİ´
Ukraynalı mülteciler konusunda hızlı bir şekilde adım atılmasını beklediklerini belirten Meyer-Landrut, "Son 4 buçuk haftalık süreç içerisinde 4 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin komşu Avrupa ülkelerine gittiğini gördük. Başta Mariupol gibi kentlerdeki insani durumun çözüme kavuşturulması doğrultusunda hızlı bir şekilde adım atıldığını görmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.
`SURİYELİLER İÇİN YARDIM MİKTARI 10 MİLYAR EURO CİVARINA YAKLAŞTI´
Suriyeli sığınmacılar için yapılan yardımlara da değinen Meyer-Landrut, "Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Birliği Türkiye´deki Suriyelilerin beraberinde getirdiği yükle baş edebilmesi için 3 milyar Euro´luk bir yardım paketini kabul etti. Böylelikle sağlanan toplam yardım miktarı 10 milyar Euro civarına yaklaştı. Yeni kararlaştırılan desteğin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğine dair Türk makamlarıyla görüşmeler yapmaktayız. Özellikle sosyoekonomik destek açısından, bu kişilere yönelik istihdam fırsatları yaratılması anlamında. Konya ziyaretimizde de bu amaca ulaşmayı hedefleyen projeleri ziyaret ettik." diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-04-05 23:11:52

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