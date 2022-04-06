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Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis uyarısı Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın: “İleri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi”

İHA

Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis uyarısı Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın: “İleri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi”

Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, "10 sene önce ileri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi” dedi.
Kanser Haftası dolayısıyla Medicana Konya Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla hastane çalışanları ve tedavi gören hastalar hastane önünde birlikte balon bıraktı. Türkiye’de her yıl yaklaşık 90 bin kişinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 3’te 1’ini erken teşhis ile engellemenin mümkün olduğunu söyleyen Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, “Bizim 10 sene önce ileri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, 60 yaşından sonra gördüğümüz kanser artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi. Genç hastalarda görülmesi bizi üzüyor. Çünkü bu hastalık genç yaşlarda daha agresif seyrediyor. Doku genç olduğu için doku yenilenmesi hızlı olduğu için tedavilere yanıt daha düşük düzeyde oluyor. O yüzden en güzeli bu hastalığın ortaya çıkmasını engelleyebilmek ya da erken evrede bu hastalığa tanı koyabilmek için yıllık akciğer tomografi kontrolleri, eğer ailede yine kolon, bağırsak kanseri hikayesi varsa, ilgili semptomları kişinin 5 yılda bir kolonoskopi ya da endoskopi kontrolleriyle teşhiste birinci evreyi erken evreye alabiliriz. Ve bunu erken evreye aldığımız zaman da tedavimiz basit bir cerrahiyle bile olabilir. Yani çok ayrıntılı, çok uzun, çok yıpratıcı, kemoterapi, radyoterapi süreçlerine gerek kalmadan, hastalar sadece cerrahi tedavi olabilir” dedi.

“Kalp hastalıklarından sonra en çok ölümler kanserden meydana geliyor”
Kanser hastalığının isminin duyulmasının bile insanları korkuttuğunu belirten Dr. Aydın, “Kanser şu anda ciddi bir toplum, sağlık sorunu, kalp hastalıklarından sonra en çok ölümler kanserden meydana geliyor. Dolayısıyla kanser tedavisi tabii ki çok zahmetli, çok masraflı, maliyetli bir tedavi ülkemiz için de öyle. Sağlık Bakanlığı'mızın çok ayrıntılı ve çok güzel kanser tarama programları var. Herkesin bu programlara yaşlarına uygun bir şekilde katılmalarını öneriyoruz. Tabii ki, her hastalıkta olduğu gibi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme mutlaka hareket, çok önemli. Kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak kalmak gerekiyor. Düzenli spor yapamasalar bile, hastalarımızın en az yürüyüş dahi olsa da günlük yürüyüşlerini yapmalarını bütün halkımızdan istiyoruz. Çünkü eğer sağlıklı yaşarsak vücudumuzun bu hastalıklarla savaşması ve bu hastalıklar ortaya çıkmadan bunu engellemesi, çıktıktan sonra da iyileşme yolunda adımlar atması çok daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Tarama programları erkekler için 50'li yaşlarda başlıyor”
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, “Onun dışında erkekler için de yaklaşık yine 50 yaş üzerinde başlıyor tarama programları. En sık görülen prostat kanseri için, kan tarama programları ve doktor muayeneleri. Daha sonra cilt kanserleri için yine doktor muayeneleri yıllık yaptırmaları gerekiyor. Bağırsak kanserleri için de eğer yüksek bir risk yoksa 5 yılda kolonoskopi, endoskopi takipleriyle bu hastalığı erken evrede saptayabiliyoruz. Artık elimizde bu teknolojiler var” diye konuştu.

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