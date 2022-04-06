Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

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Samet KUYRUKCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da, eski nişanlısı A.D.'ye ait park halindeki otomobile tabancayla ateş açan B.B., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B., eski nişanlısı A.D.'ye ait 06 AU 0735 plakalı otomobile park halindeyken, tabancayla 4 el ateş etti. Araçta hasar oluşurken, B.B. de olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan B.B., polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Samet KUYRUKCU

2022-04-06 11:10:49



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