Başkan Pekyatırmacı: “Bosna ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekyatırmacı: “Bosna ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyoruz”

İHA

Başkan Pekyatırmacı: “Bosna ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bir dizi ziyaret ve etkinlik için Bosna Hersek’e ziyarette bulunarak, kardeş belediye Stari Grad, ve Novi Grad Belediyelerinin ev sahipliğindeki programlara katıldı.
Balkan topraklarındaki ecdat yadigarı Bosna Hersek ile her platformda iş birliği ve kardeşlik bağını kuvvetlendiren Selçuklu Belediyesi bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çerçevede bir dizi etkinlik ve temas için ziyarette bulundu. Başkan Pekyatırmacı Bosna Hersek ziyaretinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Novi Grad Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Semir Efendic’le istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kurtuluş Günü sebebiyle Saraybosna’ya geçen Başkan Pekyatırmacı kardeş belediye Stari Grad Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Hadzibayric’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iş birliği çerçevesinde istişareler gerçekleştirildi. Stari Grad’daki temaslarda ise Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları’nın sergi açılışı Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikah’ında yapıldı.

“Bosna ile gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor”
Bosna Hersek’in ev sahipliğinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağları her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Biz bu topraklara her gelişimizde kardeş özlemimizi gideriyoruz ve ecdadımızı birlikte yad ediyoruz. Bu ziyaretimizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Novi Grad Belediyesi, Kardeş Belediyemiz Stari Grad Belediyelerimize yaptığımız görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz iş birliği toplantılarımızla kardeşlik bağlarımız daha da kuvvetleniyor. Temaslarımız çerçevesinde önemli çalışmalara imza atılan ve meslek edinme anlamında ciddi bir misyon üstlenen, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları’nın sergi açılışını da gerçekleştirmiş olduk. Ben tüm ziyaretimiz boyunca bize yakın ilgi gösteren Novi Grad Belediye Başkanımız Semir Efendic’e, kardeş belediyemiz Stari Grad Belediye Başkanımız İbrahim Hadzibayric’e ve tüm Bosnalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Otomobildeki eroin polisin dikkatinden kaçmadı
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
YEREL HABERLER Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis uyarısı Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın: “İleri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi”
YEREL HABERLER Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis ...
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Gördüğümüz manzara şok edici
YEREL HABERLER AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Gördüğümüz manzara şok ...
Konya'da mobilya fabrikası yangını (2)
YEREL HABERLER Konya'da mobilya fabrikası yangını (2)
Konya'da mobilya fabrikası yangın/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Konya'da mobilya fabrikası yangın/Ek fotoğraf
Konya'da korkutan fabrika yangını
YEREL HABERLER Konya'da korkutan fabrika yangını
Konya'da mobilya fabrikası yangını (1)
YEREL HABERLER Konya'da mobilya fabrikası yangını (1)
Meram’da Kış Fotoğraf Yarışması’nda kazanan isimler belli oldu
YEREL HABERLER Meram’da Kış Fotoğraf Yarışması’nda kazanan isimler ...
Başkan Altay diplomatik misafirleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Altay diplomatik misafirleri ağırladı
Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde 5 gözaltı daha
Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, gazilerimizi yalnız bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Şehitlerimizin ruhunu şad edecek, ...
FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri okullara sızma oyunu deşifre oldu
Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şehirlerarası otobüsteki yolcunun üzerinde eroin ele ...
Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya tekne orucu tutan çocukların iftarına ...
Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı
YEREL HABERLER Konya ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı
Selçuklu Belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'sahte para' operasyonu: 10 gözaltı
Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı ...
Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için gezecek
YEREL HABERLER Konya’da Kanser Tarama Tırı 31 ilçeyi kadınlar için ...
Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
YEREL HABERLER Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat ...
Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde bin 500 fidan toprakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.