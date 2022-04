Başkan Pekyatırmacı: “Bosna ile kardeşlik bağımızı daha da güçlendiriyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bir dizi ziyaret ve etkinlik için Bosna Hersek’e ziyarette bulunarak, kardeş belediye Stari Grad, ve Novi Grad Belediyelerinin ev sahipliğindeki programlara katıldı.

Balkan topraklarındaki ecdat yadigarı Bosna Hersek ile her platformda iş birliği ve kardeşlik bağını kuvvetlendiren Selçuklu Belediyesi bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çerçevede bir dizi etkinlik ve temas için ziyarette bulundu. Başkan Pekyatırmacı Bosna Hersek ziyaretinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Novi Grad Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Semir Efendic’le istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kurtuluş Günü sebebiyle Saraybosna’ya geçen Başkan Pekyatırmacı kardeş belediye Stari Grad Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Hadzibayric’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iş birliği çerçevesinde istişareler gerçekleştirildi. Stari Grad’daki temaslarda ise Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları’nın sergi açılışı Gazi Hüsrev Bey Medresesi Hanikah’ında yapıldı.



“Bosna ile gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor”

Bosna Hersek’in ev sahipliğinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağları her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Biz bu topraklara her gelişimizde kardeş özlemimizi gideriyoruz ve ecdadımızı birlikte yad ediyoruz. Bu ziyaretimizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Novi Grad Belediyesi, Kardeş Belediyemiz Stari Grad Belediyelerimize yaptığımız görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz iş birliği toplantılarımızla kardeşlik bağlarımız daha da kuvvetleniyor. Temaslarımız çerçevesinde önemli çalışmalara imza atılan ve meslek edinme anlamında ciddi bir misyon üstlenen, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları’nın sergi açılışını da gerçekleştirmiş olduk. Ben tüm ziyaretimiz boyunca bize yakın ilgi gösteren Novi Grad Belediye Başkanımız Semir Efendic’e, kardeş belediyemiz Stari Grad Belediye Başkanımız İbrahim Hadzibayric’e ve tüm Bosnalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.