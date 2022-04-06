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Başkan Altay: “Birbirimize koşulsuz destek olduktan sonra aşılamayacak engel yoktur”

İHA

Başkan Altay: “Birbirimize koşulsuz destek olduktan sonra aşılamayacak engel yoktur”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından Konya’daki dezavantajlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki iftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı’nın verdiği mini konser alkış alırken; görme engelli hafız Süleyman Gözel tarafından gerçekleştirilen Kur'anı Kerim tilaveti de gönüllerin pasını sildi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Belediyemizin kapısı herkese olduğu gibi sizlere de her zaman canı gönülden açık. Sizler için neler yapsak azdır. Bizlere dua edin. Çünkü sizler bizlerden daha kıymetlisiniz. Sizlerin duası bizden kat kat kıymetli” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hamdolsun Konyamızda bir birliktelik, bir ahenk var. Başta Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla beraber engellerin kaldırılması için var gücümüzle gayret ediyoruz. Engelsiz bir şehir olma yolunda çok güzel adımlar atılıyor. Her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, engellilerin çok özel insanlar olduğunu belirterek, böyle mübarek bir günde birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İlham kaynağı oluyorlar"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fiziki engeller nedeniyle hayata dezavantajlı bir şekilde başlayanların gösterdikleri azim, kararlılık ve mücadele ruhuyla engelleri bir bir yıkarak herkese ilham kaynağı olduklarını belirtti. Başkan Altay, “Geçtiğimiz her gün; sporda, sanatta, eğitimde, bilimde, siyasette ve hayatın her alanında dezavantajlı kardeşlerimizin yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu durum bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor ki gönüllerimiz birbirine sarsılmaz bağlarla bağlı olduktan ve birbirimize koşulsuz bir şekilde destek olduktan sonra aşılamayacak hiçbir engel ve zorluk yoktur” ifadelerini kullandı.

"Bize düşen en önemli vazife dezavantajlı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak"
“Bu durumda bizlere düşen en önemli vazife; dezavantajlı kardeşlerimizin hayatlarını olabildiğince kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini en iyi noktaya taşımaktadır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir hayatımızı dezavantajlı vatandaşlarımız için daha kapsayıcı bir hale getirmek ve şehrimizi sizlerin her alanda faaliyet gösterebileceğiniz şekilde tasarlamak için hamdolsun bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal desteklere, engelli parklarından engelli evlerine kadar çok geniş bir yelpazede hizmete sunduğumuz çalışmalarla, Konya’mızı “Engelli dostu, engelsiz bir şehir” yapmak en büyük önceliğimiz oldu. Bu çerçevede yaptığımız tüm çalışmaları bir belediyecilik hizmetinin çok ötesinde; dezavantajlı kardeşlerimizin temel insan haklarının teslim edildiği, insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördük. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bugünden sonra da tüm dezavantajlı hemşehrilerimiz için desteğimiz aralıksız devam edecek” dedi.

"Dezavantajlılara hizmet ederek güçlü bir toplum olabiliriz"
Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Kültürümüzde, medeniyetimizde; büyüklerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlı insanlarımıza hizmet etmek örfi olarak, insani olarak çok yerleşiktir. Bu insanın doğasında vardır. Kemale ermiş yaşlılara, çocuklara, dezavantajlılara hizmet ederek ancak bir aile, güçlü bir toplum olabiliriz. Bu toplumumuzdaki önemli medeniyet ve inanç değerleri aynı zamanda devletimiz, hükümetimiz tarafından kurumsallaştırılarak dezavantajlı gruplara yönelik hakların iyileştirilmesi, hizmetlerin götürülmesi de ayrıca önemli. Konya’mızın bir şansı da daha var. Şehrimizin kültüründe, medeniyetinde mahalledeki dayanışma, ailedeki dayanışma, büyüklerimize hizmet etme, dezavantajlı insanlarımıza hizmet etmenin manevi bir zevkini yaşıyor Konya. Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Programa; Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Ali Öge, dezavantajlı gruplara hizmet veren derneklerin başkanları, dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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