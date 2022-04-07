Beyşehir'de şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar

Konya’nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, iftarda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Beyşehir Öğretmenevi’nde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Özdemir, şehitliğin kutsiyetinden söz etti. Şehitlerin hem Allah’ın hem de Hazreti Peygamber Efendinin sevgisini kazanan bahtiyar insanlar olduğunu vurgulayan Özdemir, Türk insanının halen yaşadığı Anadolu coğrafyasının da çok çetin bir coğrafya olduğunu belirtti. Türklerin bu coğrafyaya bin yıl önce geldiğini anlatan ve bu coğrafyada tutunmanın bedelini bugüne kadar şehit kanlarıyla ödediğinin altını çizen Özdemir, “Bu coğrafyada neden bu kadar şehit veriyoruz? Evet, bu coğrafyada şehit vermemizin sebebi çok büyük olması ve başı dik ve hür yaşamanın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra yine şehit verecek miyiz? Evet bundan sonra da şehitler vereceğiz.

Çünkü, su nasıl suya benziyorsa, bir milletin geleceği de geçmişine o derece benzer. Şehitliği artık milletimiz de benimsemiştir. Şehit düşenin anasına babasına ilk haber verildiğinde, bu durumu ‘vatan sağolsun’ sözüyle karşılamaktadır. İşte bu Türkiye Cumhuriyeti vatan toprakları da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu şehitlerimizin sayesinde yaşayacaktır ve sonsuza dek bağımsız ve özgür kalacaktır. Ama bizim özellikle bu şehidin ne demek olduğunu, genç nesillere, gelecek kuşaklara çok iyi aktarmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir’e şehit aileleri ve gazileri iftar organizasyonunda bir araya getirmesinden dolayı teşekkür etti. İftar programına Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türkmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, kurum amirleri, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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