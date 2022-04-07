Liseli gençlerin projeleri KOP ile hayat bulacak

KOP İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışmasının Konya Tanıtım Toplantısı yapıldı. Bölgedeki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği ödüllü ve proje destekli yarışmada gençler yaşadıkları dünyaya ve yarınlara iz bırakacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki tüm lise öğrencilerini kapsayan, hayata gençlerin gözünden bakabilecek, ihtiyaçlarını hissedip yaşadıkları kentlere kendi bakış açılarıyla şekil verebilmelerini sağlayacak finansman destekli ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ yarışmasını Konya’da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda tanıttı.



“Genç nüfusumuzla küresel alanda yeni başarı hikayeleri yazacağız”

Toplantıda konuşan KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP İdaresi olarak birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bölgenin 20212023 dönemini kapsayan ‘KOP Bölge Kalkınma Programı’nı hazırladıklarını ve bu çerçevede çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici/artırıcı, özellikle gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmesi, sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olmasını önemsediklerini kaydetti. Başkan Mahmut Sami Şahin, “Bizler gençlerimizin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmasını bekliyoruz. Gençlerimize güveniyor; onları bugünün enerjisi, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Coğrafyamızın ve dinamik genç nüfusumuzun avantajlarını da kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren bir güç haline getirmeliyiz. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir. Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Birlikte koşacağımız gençlerimizle yerelden başlayıp, küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Bunu da, başkalarını izleyen değil başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren sonuna kadar güvendiğimiz gençlerimizle başaracağız” dedi.



“Fikirler ödülle kalmayacak, hayata geçirilmesi için finanse edilecek”

“Gençleri karar alma süreçlerine aktif bir şekilde dahil ederek, ülkemizin meselelerine ve çevreye duyarlı, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesi hedefiyle, toplumsal süreçlere katılımı için başkanlık olarak bugün tanıtımını yaptığımız önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz” diyen KOP Başkanı Şahin, bölgedeki tüm lise öğrencilerin ön şartsız katılabileceği yarışmada asıl kazananın Türkiye olacağını kaydetti. Şahin, “Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirilirken bölgesel ve ulusal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunan, uygulanabilir ve desteklemeye uygun özgün proje fikirlerini de KOP İdaresi olarak yine kendi şehrinde hayata geçirilmesi için finanse edeceğiz” diye konuştu.



“KOP’un kalkınmaya verdiği destekler memnuniyet verici”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla yürütülen ‘KOP Bölge Kalkınma Programı’nın, tıpkı diğer KOP illerinde olduğu gibi Konya’da da başarıyla uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “KOP İdaresi Başkanlığı, bölgenin sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla kalkındırılması için en önemli projelerin başında yer almaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek ve özellikle gençlerimizin sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir katkılar sunmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Projem KOP İle Hayat Buluyor’ proje yarışmasını oldukça kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da özellikle gençlerin bakış açısının yansıtılacağı, yeni fikirlerin yarışacağı proje yarışmasının sonuçlarını şimdiden merak ettiğini ve çok heyecanlandığını belirterek, “Biz yeter ki, gençlerimize, çocuklarımıza imkanlar sunalım, fırsatlar verelim. Onlar geleceğin Selçuk Bayraktar’ları, Aziz Sancar’ları olacaklar” ifadelerini kullandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise başından sonuna kadar büyük bir heyecanla takip ettiği proje fikrinin KOP İdaresine çok yakıştığını belirterek, “Projenin hayata geçirilmesi noktasında KOP İdaresinin büyük özverisi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz destek ve katkılarıyla inşallah güzel sonuçlar ortaya çıkacak” dedi.

Konuşmalar ardından Eğitmen Ömer Faruk Yazar tarafından Proje Yarışmasının detayları katılımcılarla paylaşıldı. ‘İklim Değişikliği’, ‘Suyun Etkin Kullanımı’, ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’, ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği’, ‘Akıllı Tarım’, ‘Kırsal Kalkınma’, ‘Genç İstihdamı’, ‘Eğitimde Değişim ve İnovasyon’ ve ‘Kültürel Miras’ gibi 9 ana başlıkta hazırlanacak projeler gençler bölgesel ve ulusal sorunlara kendi bakış açılarıyla yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunma ve yapılanma süreçlerine dahil olma imkanına kavuşacaklar. Öte yandan, gençler meslek seçimi ve kariyer sürecine karar vermelerinde kendilerini tanımaları, birçok alanda yeteneklerini geliştirebilmeleri ve genç istihdamı sağlanacak. Proje yarışmasına katılmak isteyen gençler, 6 Nisan23 Mayıs tarihleri arasında ‘www.projemkop.com’ internet adresi üzerinden; başvuru şartları, proje temaları ve proje hazırlama teknikleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek, geliştirdikleri projelerin başvurularını da buradan yapabilecek.

Proje tanıtım toplantısına, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri ile çok sayıda okul müdürü ve öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.