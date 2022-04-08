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Sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davasında tanık hemşire: Oksijen basıncında düşüş oldu

DHA

Sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davasında tanık hemşire: Oksijen basıncında düşüş oldu


KONYA, (DHA)KONYA'da, 8 entübe hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne süren sağlık çalışanları Özgür K. (43) ve eşi Sevde K.'nin (47) 'suç uydurma' davasında 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen hemşire Ü.Ü., "Bize oksijen sıkıntısı olabileceği önceden söylendi. Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı" dedi. 
Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası´nda veri hazırlama memuru Özgür K. ve hemşire eşi Sevde K., 20 Ağustos 2020'de saat 01.00'den 05.00'e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın, oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmada, hastaneye oksijen taşıyan tankerin Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığı, bunun üzerine hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığı, sadece 2 hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı belirtildi. 
Savcılık tarafından yapılan adli soruşturmada da belirtilen tarihte hastalardan Rabia Yalavaş ve Emine Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, 2 hastanın ölüm nedeninin de Covid-19 kaynaklığı olduğu, oksijen yetersizliğine bağlı olmadığı kaydedildi.
20 GÜN ÖNCE DE ARIZA OLMUŞ
Savcılık, soruşturma sonrası Özgür K. ve eşi Sevde K.'nin olay tarihinde o birimde görevli olmadığını belirleyerek, iddiaların somut emarelere dayanmayan birtakım dedikodu ve duyumlara dayalı olduğu gerekçesiyle çift hakkında 'suç uydurma' davası açılması için iddianame hazırladı. İddianamede sağlık çalışanı çiftin ifadelerine de yer verildi. Özgür K., ifadesinde, olay tarihinde oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle en az 8 hastanın yaşamını yitirdiğini, taşıma oksijenle tüm hastalara oksijen vermenin imkansız olduğunu, olaydan 20 gün önce de oksijen sisteminde teknik arıza meydana geldiğini, sistemdeki tüm oksijenin boşaldığını ve olayla ilgili büyük ihmal olduğunu öne sürdü. 
Sevde K. de ifadesinde, olayın hastane personeli arasında konuşulduğunu, konuyu eşine söylediğini, eşinin olayla ilgili bilgi ve belge topladığını, olayın daha büyük olduğunu, hastane kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ileri sürüp, yasal işlem başlatılmasını talep ettiğini söyledi. Çift hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
YAKIN HASTANELERDEN OKSİJEN TÜPÜ TAKVİYESİ YAPILMIŞ
Tutuksuz yargılanmalarına başlanan çift, duruşmada savcılıktaki verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu belirtti. Duruşmada tanıklardan A.O. (41), o dönemlerde dahiliye personeli olarak görev yaptığını belirtip, ''Hastanemizde oksijen tüpünden kaynaklı bir sorun olmadı. Hiçbir zaman hastalar zarar görmedi" dedi.
Teknik servis çalışanı F.A. da oksijen getiren tankın arıza yaptığının öğrenilmesi üzerine civar hastanelerden, hastaneye oksijen tüpü takviyesi yaptıklarını söyledi. 
Hemşire Ü.Ü. ise "Bize oksijen sıkıntısı olabileceği önceden söylendi. Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, tanıkların beyanlarının ardından duruşmayı erteledi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya
2022-04-08 15:40:13

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