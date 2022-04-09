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Konya’da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı" düzenlendi

İHA

Konya’da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı" düzenlendi

Konya’da, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından Bilgi Edinme Kanunu Hizmetçi Eğitim Programı düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programında; Bilgi Edinme Hakkının Niteliği, Bilgi Edinme Başvuru Usulü ve Süreler Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Örnek Yargı Kararları ile Bilgi Edinme konularında eğitim verildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Temel insan haklarından olan bilgi edinme hakkının tahakkuku için yoğun bir çaba vardır. Bilgi edinmenin zaman içinde insan hakkı olarak algılanıp ona göre normatif düzenlemelerin geliştirilmesi ve kurumsal yapılara kavuşturulması ayrı bir önem arz etmektedir” dedi. Demokratik toplumlarda özellikle hukuk güvenliği sağlanması için vatandaşlık bilincinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Özkan, “Kamu hizmetlerinin finansmanı vatandaşın vergileriyle sağlandığına göre vatandaşların da kamu içindeki akışı bilmesi bir vatandaşlık hakkıdır. Ülkemizde evrensel hukuk normları çerçevesinde insan haklarını esas alan ve hukuk güvenliğini muhkemleştirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldı, idari düzenlemeler yapıldı ve idari yapılar oluşturuldu. Parlamento denetiminden tutun da idari yargı denetimi, adli yargı denetimi, idari organların yaptığı hiyerarşik denetimi ve vesayet denetimleriyle kamu denetlenmektedir. Ancak hakların elde edilmesi, hakların sürdürülebilirliği açısından, sosyal denetim en önemlisidir. Bu sosyal denetim mekanizmaları içinde de bilgi edinme hakkı en önemli araçlardan birisidir” şeklinde konuştu.
Vali Vahdettin Özkan’ın ev sahipliği yaptığı “Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı’nda, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ile BEDK üyeleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kurul ve Danıştay (Tetkik Hakimi) Ahmet Hüsrev Vural katılımcılara Bilgi Edinme Kanunu hakkında bilgiler aktardı. Eğitim, katılımcılarla sorucevap şeklinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.
Programa, Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra; Vali Yardımcıları Mehmet Aydın, Mehmet Ali Özkan ve Aydın Erdoğan, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kolluk görevlileri katıldı.

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