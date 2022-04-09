Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda 1.Lig’e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda 1.Lig’e yükseldi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda 1.Lig’e yükseldi

Hentbol Erkekler 2. Ligi’nde normal sezonda 8’de 8 yaparak mağlubiyet yüzü görmeyen Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Ankara’daki playoff maçlarında da oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 1. Lig’e yükseldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, performansıyla sezona damga vuran takımı gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, normal sezonda ve playoff’larda oynadığı tüm maçları kazanarak 1. Lig’e yükseldi. 20212022 Hentbol Erkekler 2. Ligi’nde normal sezonda C Grubu’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazandı ve 1. Lig’e yükselme şansını Ankara’daki playoff maçlarına taşıdı. 2 grupta 12 takımın yer aldığı playoff müsabakaları Mamak Başak GSM Spor Salonunda oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor sırasıyla; Rize Belediyespor’u 2229, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 4124, Dikili Belediyespor’u 2545, Karabağlar Atatürk TML’yi 2234 ve son maçta da Everest Yapı Yenidoğan’ı 3629 mağlup etti. Bu sonuçların ardından normal sezondaki namağlup ünvanını playoff’larda da sürdürmeyi başaran Büyükşehir Belediyespor, Hentbol 1. Ligi’ne yükseldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, performansıyla sezona damga vuran erkek hentbol takımını gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik ederek, “Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların meyvesini böyle güzel başarılarla toplamak bizi çok son derece mutlu ediyor. Bundan sonra da yer aldığımız tüm branşlarda takımlarımıza ve sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: "Polis Teşkilatımızın 177. yılı kutlu olsun"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Polis Teşkilatımızın 177. yılı kutlu ...
Konya’da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Konya’da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmetiçi Eğitim ...
Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile kazalar en aza indirilecek
YEREL HABERLER Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile kazalar en aza ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe duvarını yıktı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki bahçe ...
Girdikleri evde çelik kasadan altın ve paraları çalın 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Girdikleri evde çelik kasadan altın ve paraları çalın ...
Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı Ramazan ayının ilk cumasında ...
Sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davasında tanık hemşire: Oksijen basıncında düşüş oldu
YEREL HABERLER Sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davasında tanık ...
Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı
Bilgehanelerde Ramazan coşkusu
YEREL HABERLER Bilgehanelerde Ramazan coşkusu
Meram’da çocuklar “iftariyelik” etkinliğiyle Ramazanı dolu dolu geçiriyor
YEREL HABERLER Meram’da çocuklar “iftariyelik” etkinliğiyle Ramazanı ...
Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay Ereğli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ...
Başkan Kılca, iftar ve teravihte vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılca, iftar ve teravihte vatandaşlarla ...
İftarda tatlı, sahurda ekmek vazgeçilmez lezzet; tahinli pide
YEREL HABERLER İftarda tatlı, sahurda ekmek vazgeçilmez lezzet; ...
Ereğli Belediyesinden üretime destek
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden üretime destek
Diyetisyen Merve Sena Nazlı: "Oruç tutmak organları dinlendirir"
YEREL HABERLER Diyetisyen Merve Sena Nazlı: "Oruç tutmak organları ...
Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi
YEREL HABERLER Kulu'da kum fırtınası ekili alanlara zarar verdi
Kaymakam Özdemir yetim çocuklarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Özdemir yetim çocuklarla iftarda buluştu
Liseli gençlerin projeleri KOP ile hayat bulacak
YEREL HABERLER Liseli gençlerin projeleri KOP ile hayat bulacak
Selçuklu’da ilçe emniyet müdürlüğü ve polis merkezi amirliği binası törenle açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu’da ilçe emniyet müdürlüğü ve polis merkezi ...
Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ikramı devam ediyor
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinin teravih sonrası közde çay ...
Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı
YEREL HABERLER Konya sanayisi Afrika ülkelerine tanıtıldı
Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü
YEREL HABERLER Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri ...
Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi Avrupa ülkelerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Beyşehir'in coğrafi işaretli Çetmi Şeker Fasulyesi ...
Başkan Altay, Ereğli ve Karapınar’da iftar ve teravih buluşmalarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Altay, Ereğli ve Karapınar’da iftar ve teravih ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.