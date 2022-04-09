Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda 1.Lig’e yükseldi

Hentbol Erkekler 2. Ligi’nde normal sezonda 8’de 8 yaparak mağlubiyet yüzü görmeyen Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Ankara’daki playoff maçlarında da oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 1. Lig’e yükseldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, performansıyla sezona damga vuran takımı gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, normal sezonda ve playoff’larda oynadığı tüm maçları kazanarak 1. Lig’e yükseldi. 20212022 Hentbol Erkekler 2. Ligi’nde normal sezonda C Grubu’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazandı ve 1. Lig’e yükselme şansını Ankara’daki playoff maçlarına taşıdı. 2 grupta 12 takımın yer aldığı playoff müsabakaları Mamak Başak GSM Spor Salonunda oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor sırasıyla; Rize Belediyespor’u 2229, Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 4124, Dikili Belediyespor’u 2545, Karabağlar Atatürk TML’yi 2234 ve son maçta da Everest Yapı Yenidoğan’ı 3629 mağlup etti. Bu sonuçların ardından normal sezondaki namağlup ünvanını playoff’larda da sürdürmeyi başaran Büyükşehir Belediyespor, Hentbol 1. Ligi’ne yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, performansıyla sezona damga vuran erkek hentbol takımını gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik ederek, “Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların meyvesini böyle güzel başarılarla toplamak bizi çok son derece mutlu ediyor. Bundan sonra da yer aldığımız tüm branşlarda takımlarımıza ve sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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