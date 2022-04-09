Konya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya’nın iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonutlar tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre B., durak yanında henüz ismi belirlenemeyen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yunus Emre B. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Emre B’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.