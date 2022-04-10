Akşehir Belediyesinin geleneksel Ramazan eğlencelerine yoğun ilgi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; mübarek Ramazan ayının daha da coşkulu geçmesi için ‘Akşehir’de Ramazan Bir Başkadır’ başlığı ile düzenlediği programlar çerçevesinde hafta sonu iftar sonrasında geleneksel Ramazan eğlenceleri programları düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programlarda, özellikle çocuklar doyasıya eğlendi. Meddah gösterisi ile başlayan programlar, Tuzsuz Deli Bekir ve İbiş, Karagöz ve Hacivat gösterilerinin yanı sıra çocuklar için sandalye kapma yarışması ve dans gösterileri ile devam etti. Orta oyunlarını kahkahayla izleyen minik seyirciler, Akşehir Belediyesi tarafından ikram edilen patlamış mısır ve pamuk şeker ile de keyifli dakikalar geçirdi.

Akşehir Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayının daha coşkulu geçmesi için geleneksel Ramazan Eğlenceleri programlarını başlattıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Pandemi nedeniyle birkaç yıldır bu tür programları gerçekleştirememiştik. Şimdi inşallah o eski güzel Ramazan eğlencelerimizi hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları bu etkinliklerimiz devam edecek. Önemli olan Ramazanları çocuklarımıza unutulmaz kılmak, güzel hatıralarla bu Ramazanları onların hafızalarında yer ettirmek. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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