Meram’da ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Türk Kızılay Meram Şubesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay Aşevi’nde hazırlanan iftar yemekleri Kızılay gönüllüleri ve Meram Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Türk Kızılay ve Meram Belediyesi ekiplerinin Ramazan boyunca rutin olarak gerçekleştirdiği yemek dağıtım programı çerçevede ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini bu sefer de Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek farklı ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Kavuş, Meram’da sadece Ramazan ayında değil her zaman yardımlaşmanın var olduğuna dikkat çekti. Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana biz, Meram’da yaşayan her bir ferdi ailemiz olarak gördük. Gencinden yaşlısına, zengininden ihtiyaç sahibinden kocaman bir aile. Ve bu yola çıkarken bir söz verdik; Meram ailesinde yardıma ihtiyaç duyan hiçbir hemşehrimiz yalnız kalmayacak. Hamdolsun, bizlere başvuran ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan hiçbir hemşehrimizi geri çevirmedik. Ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya çalıştık. Gücümüzün yetmediği yerde farklı kurumlarımızdan, Türk Kızılayımızdan destek istedik. Bugün geldiğimiz noktada Meram’da çok güzel bir kardeşlik bağı oluştu” şeklinde konuştu.



“Ramazan’ın yardımlaşma iklimi tüm insanlığa güzel bir örnek”

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan’da yardımlaşma ikliminin tüm insanlığa örnek teşkil ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Türk Kızılay Meram Şubemizin iş birliğiyle bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede her gün 310 haneye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek bin 200 hemşehrimizin sofrasına sıcak yemek ikramı gerçekleştiriyoruz. Yine Türk Kızılayımızla birlikte Ramazan boyunca 3 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştirerek bin 140 haneye 500 TL nakdi destek veriyoruz. Ve bu yardımları Meramlı hemşehrilerimiz adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, bir anlamda köprü vazifesi görüyoruz. Bu kardeşlik ikliminin Meram’da, Konyamızda, ülkemizde ve tüm dünyada asırlar boyu sürmesini yüce Allah’tan diliyoruz” şeklinde konuştu.

