Selçuklu Belediyesi geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her Cumartesi düzenlenecek olan Ramazan Akşamları programı başladı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen ilk programa çocukların ve ailelerin ilgisi büyük oldu.

Selçuklu Belediyesi Ramazan ayında dolu dolu programları ile Ramazan Geleneklerini sürdürüyor. Ramazan ayı içerisinde kültürümüzde yer alan teravih sonrası eğlenceleri, Hacivat Karagöz oyunu, Meddah gibi kültürel etkinliklerin yer aldığı Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının ilki Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlendi. Müzisyen ve Tiyatrocu Hüseyin Goncagül’ün katıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programda Hüseyin Goncagül Eskimeyen Ramazan Eğlenceleri ile çocukları ve aileleri doyasıya eğlendirirken, katılımcılara geleneksel Ramazan ayını da yaşattı.



“Ramazan geleneğini yaşatıyoruz”

Etkinliğin ilk gününde dolu dolu geçtiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak kültürel anlamda geleneklerimize bağlı kalarak programlar gerçekleştiriyoruz. Bugün başlattığımız Ramazan Akşamları programımızı da geleneksel Ramazan gecelerinde düzenlenen eğlenceleri çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca her cumartesi akşamı etkinliğimiz burada düzenlenecek. Ben etkinliğimize katılım sağlayan ailelerimize, çocuklarımıza ve Hüseyin Goncagül hocamızla birlikte tüm ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı program sonunda çocuklarla da bir araya gelerek hediyeler verdi. Selçuklu’da Ramazan Akşamları programının önümüzdeki hafta programında Agah ve Türk Tasavvuf Musikisi tarafından musiki dinletisi gerçekleştirilecek.

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