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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi, ilçe emniyetini iftarda buluşturdu

İHA

Karatay Belediyesi, ilçe emniyetini iftarda buluşturdu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurlarını iftarda buluşturdu.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensupları ile Karatay Belediyesi meclis üyeleri; Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği ve Fatih Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Söz konusu merkezlerde görevli emniyet mensuplarıyla bir araya gelen ve polislerin haftasını kutlayan Başkan Hasan Kılca ve beraberindekiler; bir süre polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Karatay Belediyesi ilçe emniyetini iftarda buluşturdu
Kutlama ziyaretlerinin ardından, Karatay Belediyesi tarafından Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği’nde düzenlenen iftar programına geçildi. İftar programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, Karatay Belediye Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ile şehit aileleri katıldı.

“Sizler bizim gurur kaynağımızsınız”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftar öncesinde yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Hasan Kılca, “Gün içinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü, Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği ile Fatih Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek emniyet mensuplarımızla bir araya geldik. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizlerin bu gayretine ve fedakarlığına katkı sunmak amacıyla Karatay Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatı’mızın 177’nci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Görevleri başında şehit olan polis kardeşlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize de uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bu vesileyle rabbimden hepimizi bayrama da ulaştırmasını temenni ediyorum” dedi.

“Büyük kahramanlıklar gösteren güzide bir teşkilata sahibiz”
Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünde kendilerini ağırlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Engin Dinç, “Birlik ve beraberliğimizin bir temsilcisi olan Ramazan ayının bu mübarek akşamında iftar sofralarına bizleri davet eden Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımız, 24 saat çalışan bir yapı. Terörle mücadelede, 15 Temmuz’da ve asayişte büyük kahramanlıklar gösteren ve bu uğurda birçok şehit ile gaziler veren güzide bir teşkilata sahibiz. Teşkilatımızın kuruluşunun 177’nci yıldönümünde bu şekilde hatırlanmak bizlere ayrı bir gurur ve onur verdi. Bu vesileyle bizleri aynı sofrada buluşturan Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’da görev yapmak çok güzel bir duygu”
“Konya’da yaşamak ve Konya’ya hizmet etmek çok güzel bir duygu” diyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya halkının şehrin huzur ile güvenine yaptığı katkılara dikkatleri çekti. Vali Özkan, “Bugün birkaç ailemizi ziyaret ettiğimizde gördük ki, Konya’daki huzur atmosferinin tabiri caizse manevi neferleri olarak her Konyalı, asayişe hizmet etmektedir. Konya’mızın teveccühüne mazhar olmuş Karatay Belediye Başkanımızın sağlıkta ve eğitimde olduğu gibi asayiş ile güvenlikte de Türk Polisimiz ve Jandarmamıza önemli destekler sağlamaktadır. İftar programını organize eden Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum. Polislerimizin huzurla ve güvenle vazifelerinin ifasını temenni ediyorum. Memleketimizin birliği ve bütünlüğü için vazifesi uğruna şahadet şerbetini içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize de sağlık sıhhat diliyorum. Biliyoruz ki huzur ve insan haklarının korunması için milletimizin iradesiyle oluşturulan kuralları uygulayan polislerimiz sayesinde asayiş sürekli sağlanacaktır. Bu duygularla Allah orucunuzu kabul etsin ve afiyet olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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